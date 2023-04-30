В Улан-Удэ зажгли 30-тысячный фонарь

Юбилейный фонарный столб установили возле здания Комитета городского хозяйства по ул. Бабушкина, 25, сообщили в мэрии Улан-Удэ.– Ежегодно сотрудники МБУ «Горсвет» устанавливают более 1000 новых светодиодных уличных светильников. Такой объем запланирован на ближайшие два года. И это ещё не окончательная цифра – программа продолжает пополнятся заявками в зависимости от финансирования, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.Уличное освещения в Верхнеудинске появилось в 1891 году. Купец Иван Голдобин готовясь к приему цесаревича Николая Александровича построил первую в городе электростанцию для освещения своих апартаментов, ныне музей города. Затем в 1899 году, когда в Верхнеудинск прибыл первый поезд, своя электростанция появилась при железнодорожном депо. В том же году на улицах Верхнеудинска на средства городского главы, купца Петра Трунёва было установлено 60 керосиновых фонарей. А дальше светильников становилось все больше.Фото: администрация Улан-Удэ.