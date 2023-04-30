Общество 30.04.2023 в 11:29

В Улан-Удэ зажгли 30-тысячный фонарь

В Ближайшие два года в столице появятся еще примерно 2 тысячи светоточек
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ зажгли 30-тысячный фонарь
Юбилейный фонарный столб установили возле здания Комитета городского хозяйства по ул. Бабушкина, 25, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

– Ежегодно сотрудники МБУ «Горсвет» устанавливают более 1000 новых светодиодных уличных светильников. Такой объем запланирован на ближайшие два года. И это ещё не окончательная цифра – программа продолжает пополнятся заявками в зависимости от финансирования, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Уличное освещения в Верхнеудинске появилось в 1891 году. Купец Иван Голдобин готовясь к приему цесаревича Николая Александровича построил первую в городе электростанцию для освещения своих апартаментов, ныне музей города. Затем в 1899 году, когда в Верхнеудинск прибыл первый поезд, своя электростанция появилась при железнодорожном депо. В том же году на улицах Верхнеудинска на средства городского главы, купца Петра Трунёва было установлено 60 керосиновых фонарей. А дальше светильников становилось все больше.

Фото: администрация Улан-Удэ.
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