Общество 30.04.2023 в 13:40
В Бурятии за 9 лет на капремонт потратили более 4 миллиардов рублей
Ежегодно за счет взносов жильцов ремонтируется по 500 домов
Текст: Станислав Сергеев
Как сообщил в своем телеграм-канале зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, сегодня Фонд капремонта отмечает свое девятилетие.
- С 2014 года, начала действия программы, количество ремонтируемых объектов увеличилось в 3 раза. Ежегодно ремонтируется по 500 многоквартирных домов. Итого за 9 лет отремонтировано более 1900 домов на общую сумму 4 млрд 287 млн рублей, - сообщил он.
Напомним, в 2014 году, когда была объявлена программа капитального ремонта многоквартирных домов, жители республики встретили ее крайне негативно. В связи с чем, в первые годы собираемость взносов была крайне низкая.
Сегодня же, по словам Евгения Луковникова, собираемость взносов от жителей составляет практически 100%.
Фото: «Номер один»
- С 2014 года, начала действия программы, количество ремонтируемых объектов увеличилось в 3 раза. Ежегодно ремонтируется по 500 многоквартирных домов. Итого за 9 лет отремонтировано более 1900 домов на общую сумму 4 млрд 287 млн рублей, - сообщил он.
Напомним, в 2014 году, когда была объявлена программа капитального ремонта многоквартирных домов, жители республики встретили ее крайне негативно. В связи с чем, в первые годы собираемость взносов была крайне низкая.
Сегодня же, по словам Евгения Луковникова, собираемость взносов от жителей составляет практически 100%.
Фото: «Номер один»
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