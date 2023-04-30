В Бурятии за 9 лет на капремонт потратили более 4 миллиардов рублей

Как сообщил в своем телеграм-канале зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, сегодня Фонд капремонта отмечает свое девятилетие.- С 2014 года, начала действия программы, количество ремонтируемых объектов увеличилось в 3 раза. Ежегодно ремонтируется по 500 многоквартирных домов. Итого за 9 лет отремонтировано более 1900 домов на общую сумму 4 млрд 287 млн рублей, - сообщил он.Напомним, в 2014 году, когда была объявлена программа капитального ремонта многоквартирных домов, жители республики встретили ее крайне негативно. В связи с чем, в первые годы собираемость взносов была крайне низкая.Сегодня же, по словам Евгения Луковникова, собираемость взносов от жителей составляет практически 100%.Фото: «Номер один»