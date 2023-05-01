В Борзе ландшафтный пожар перешел на жилые дома

В Забайкалье в городе Борзя ландшафтный пожар перешел на жилые дома. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ – халатность, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.Следователи приступили к проведению первоначальных следственных действий. К настоящему моменту у следствия имеются данные о том, что огнем повреждено не менее десяти домов, помещение магазина и местная котельная.В рамках возбужденного уголовного дела следователи установят размер причиненного ущерба, признают потерпевшими и допросят собственников пострадавшего имущества. Кроме того, следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности.Фото: МЧС