Общество 01.05.2023 в 16:06

В Борзе ландшафтный пожар перешел на жилые дома

Огнем повреждено не менее десяти домов, помещение магазина и местная котельная
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Текст: Номер один
В Борзе ландшафтный пожар перешел на жилые дома
В Забайкалье в городе Борзя ландшафтный пожар перешел на жилые дома. Возбуждено уголовное дело по  статье 293 УК РФ – халатность, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

Следователи приступили к проведению первоначальных следственных действий. К настоящему моменту у следствия имеются данные о том, что огнем повреждено не менее десяти домов, помещение магазина и местная котельная.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи установят размер причиненного ущерба, признают потерпевшими и допросят собственников пострадавшего имущества. Кроме того, следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности.

Фото: МЧС
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