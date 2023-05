С майскими теперь никто не мается

Майские праздники — не только исторически значимые даты в истории нашей страны, но уже сложившаяся для россиян традиция «взять паузу» и отдохнуть. В этом году для россиян не предусмотрены длинные майские каникулы, однако это не сильно отразилось на планируемом отдыхе, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о планах на майские праздники.Более половины опрошенных сообщили, что собираются на майских праздниках остаться дома, — 56%, начиная с «коронавирусного» 2020 года показатель находился в пределах 55-57%. При этом до старта ковидных ограничений в 2019 г. доля домоседов была еще выше — 63%.Дача и приусадебный участок — второе по популярности место проведения майских каникул, туда планирует поехать каждый третий россиянин (35%). В этом году процент «дачников» ниже, чем в предшествующий период, на 7 п.п., хотя с 2019 г. этот значение находилось в диапазоне 34-35%, то есть скорее 2022 год несколько выбивался из общей тенденции.Проведение майских праздников в поездках по стране или за рубеж остается непопулярным среди наших сограждан. Можно предположить, что весной россияне предпочитают заняться посадками и огородом, а не путешествиями. Ответили, что планируют отправиться в другой регион, 9% россиян. Наиболее популярными направлениями отдыха в России в этом году стали Москва, Татарстан (по 8% от числа планирующих поездки по стране), Ставропольский край (6%) и Санкт-Петербург (5%).В Крым и на Черноморское побережье Кавказа собираются на майские по 2%, в другие страны и бывшие республики СССР еще меньше — по 1% (Казахстан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Грузия и Абхазия). Для сравнения, на новогодние праздники планировали поездки по стране и за рубеж 27% россиян. Наибольшую активность в поездках по стране и за рубеж в майские праздники россияне проявляли в 2020 г., еще до начала массовых ограничений, тогда в общей сложности 27% выбирали варианты, связанные с выездом, в 2021 г. показатель упал почти в два раза до 15% и остается таким в текущем году.Формат проведения майских праздников определяется преимущественно тремя ключевыми факторами — возрастом, финансовым положением и территорией проживания. Чем старше россияне, тем чаще они выбирают дачу и огород: если среди молодежи 18-24 лет показатель составляет 30%, то в группе старше 60 лет таковых уже 42%.Самых молодых и самых возрастных россиян объединяет то, что они чаще других остаются на праздники дома (62% и 60%), тогда как граждане активного трудоспособного возраста чаще отмечают варианты выезда в другой регион или страну (в общей сложности 19% в группе 25-44 лет vs. 13% среди 18-24-летних и 7% в группе 60+).Россияне с хорошим материальным положением в 1,4 раза чаще говорят о намерении провести майские праздники на даче, чем те, кто характеризует материальное положение как плохое (35% vs. 26%). Последние в свою очередь преимущественно остаются дома — 63%. Финансовая уверенность позволяет и чаще выезжать за пределы своего региона — 12% (vs. 6% среди аудитории с плохим материальным положением).Как показал опрос, майские выходные россияне, кроме работы, планируют посвятить, прежде всего, приусадебному участку. На вопрос, чем именно будут заниматься в предстоящие праздники, 26% россиян сообщили, что хотят посвятить время огороду, саду. С заметным отрывом огород лидирует в группе старше 60 лет — 40%, среди молодежи 18-24 лет этот вариант звучит в 5 раз реже — 8%. Еще 10% также поедут на дачу, но будут там не заниматься приусадебным участком, а просто отдыхать.Каждый пятый намерен в эти дни работать (21%), труд опережает даже семью, уделить внимание которой планируют 12%. Работать собираются в основном россияне 18--44 лет (30%-29% соответственно vs. 6% в группе старше 60 лет), а семью чаще других называют 25-34-летние — 17%. Пассивный отдых и сон предпочитают 11%, еще 9% будут заниматься домашними делами. Запланировали посетить праздничные мероприятия к 9 Мая 4% наших сограждан.Фото: «Номер один»