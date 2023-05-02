Baikal open хотят вернуть мастерский статус

В Улан-Удэ завершился международный турнир по вольной борьбе Baikal open – 2023 на призы главы Бурятии. Более 200 спортсменов из 14 стран мира в течение двух дней боролись за звание сильнейших.«Праздник спорта состоялся. Мы видели, какие были жаркие схватки, какая борьба была напряженная. Некоторые схватки в последнюю секунду выигрывались. Это борьба, этим она и привлекательна: накалом эмоций, накалом страстей. Будем продолжать развивать борьбу у нас в республике. Турнир такого уровня популяризирует борьбу в республике. Когда дети занимаются спортом - это позволяет им расти. То есть, время уходит на учебу и спорт, на всякие глупости времени не остаётся. Поэтому спортом надо заниматься, а борьбой тем более», - отметил глава Бурятии.Также Алексей Цыденов поделился планами на будущее - вернуть турниру статус «мастерского», каким он был в 2019 году.«Думаю, что наш турнир будет с каждым годом только развиваться, поскольку сейчас ковидные ограничения ушли. Сейчас все больше стран будем привлекать. В этом году 14 стран было, на следующий турнир будем ждать больше 15. Тогда турнир приобретет статус «мастерского»: победитель турнира будет получать звание мастера спорта международного класса».Участники турнира из других регионов и стран, в свою очередь, высоко оценивают организацию турнира.«Хотел бы сказать «спасибо» организаторам за великолепный турнир. Нашим спортсменам здесь очень понравилось. И наша команда очень хорошо выступила», - отметил главный тренер сборной команды Беларуси по вольной борьбе.В составе сборной России выступали спортсмены из разных регионов страны.«Соревнования проходят на высоком уровне. Состав участников во многих весах очень представительный: есть победители и призеры чемпионатов Европы и чемпионатов мира. На следующий год с радостью приедем», - рассказал старший тренер сборной команды Санкт-Петербурга Александр Чураев.В составе сборной России наши спортсмены Булат Батоев (до 65 кг) и Алдар Бальжинимаев (61 кг) выиграли золотые медали. Даша Шарастепанов (до 65 кг) и Илья Жибалов (до 97 кг) взяли бронзовые медали.Всего сборная России по вольной борьбе завоевала 7 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых медалей.Напомним, на юбилейный турнир Baikal open- 2023 на призы главы Бурятии съехались спортсмены из Беларуси, Индии, Бахрейна, Монголии, Киргизии, Молдовы, Армении, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Южной Кореи, Турции, Марокко и России.Фото: egov-buryatia.ru