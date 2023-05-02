Общество 02.05.2023 в 11:14

«Свадьба» 13-летнего мальчика и цыганской девочки оказалась законной

Мама жениха раскрыла правду: дети просто помолвлены по цыганским традициям
A- A+
Текст: Номер один
«Свадьба» 13-летнего мальчика и цыганской девочки оказалась законной
«По городку ходят цыгане – женщина и двое детей, с ними русский мальчик. Он открывает перед ними двери, носит сумочку этой женщины. Очень страшно стало за ребенка – неужто он в рабстве у них…». Такое сообщение появилось в одной из групп города Обь в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях – шум и предложения натравить на цыганскую семью правоохранителей. Следом − второй пост. В нем опубликовали фото мальчика, который стоит с девочкой-цыганкой, она − в свадебном платье: «Ребенка женили!». Правы ли комментаторы? КП-Новосибирск нашла маму белокурого мальчика и узнала, что же происходит на самом деле.

Четверо в маму, пятеро – в папу

42-летняя Елена – мать девятерых детей. 26 лет она состоит в браке с цыганом. Живут в городе Оби под Новосибирском.

− Я по национальности русская. Вышла замуж за цыгана. Мы воспитываем девятерых детей. Четверо похожи на меня, такие же светленькие, а пятеро – на мужа. В Оби мы построили дом, меня тут знает и отдел опеки Ленинского района, и многие другие. Все знают, что я люблю своих детей и забочусь о них, − рассказала КП-Новосибирск Елена.

Распространяемая в соцсетях информация про «русского мальчика в рабстве у цыган» шокировала женщину. Говорит, что в тот день ее сыновья – один светленький и двое смугленьких, сидели у магазина. Сама Елена была внутри, покупала продукты. В это время ребят заметила прохожая, которая и сделала фото.

− Дети сказали, что девушка мимо проходила, заулыбалась и сделала снимок. А потом появился этот пост, что мой же ребенок у нас в рабстве, − рассказала КП-Новосибирск Елена. − Мне надоели эти некорректные высказывания! Да и сын это читает. Разве справедливо так относиться к моему ребенку? Он просто родной матери дверь открывает в магазине, помогает донести небольшую сумочку. Это говорит о его воспитании, а не о том, что его взяли в рабство.

Неужели свадьба?

Но интернет на этом не остановился… В той же группе «ВКонтакте» появился пост, что ребенка против воли женили на цыганской девочке. Вывод сделали по фотографии на личной странице Елены – там ее светленький сын, одетый в нарядный костюм, стоит рядом с девочкой-цыганкой в белом свадебном платье.

Вот один из комментариев:

− Я в шоке, где его семья? Бабушки и так далее. Он совсем еще ребенок, какая женитьба? Куда смотрит опека?

По словам Елены, это не свадьба, а одна из цыганских традиций. Можно сказать, помолвка.

− Да, у нас было сватовство три года назад по цыганским традициям. Это значит, что девочке разрешено к нам приезжать, им с сыном можно общаться, узнавать друг друга. А сыну, соответственно, разрешено ездить в гости к ее семье. Говорить про свадьбу еще рано. Сыну всего 13 лет, − отметила многодетная мама. – Если в будущем сойдутся характерами, то будет и свадьба.

Средь большого количества негативных комментариев в соцсетях КП-Новосибирск наткнулась на один, оставленный соседкой русско-цыганской семьи.

− Фигню не пишите. Это мои соседи. Дети воспитанные. Это их сын. А цыганка, про которую вы пишете − русская. А ваши дети давно вам двери открывали и сумки помогали носить? – задалась вопросом женщина.

Так что первое впечатление может быть обманчивым.

Фото: предоставлено Еленой
Теги
народы традиции цыгане

Все новости

Моноспектакль Театра им. Н. Бестужева из Улан-Удэ увидят в Москве и Подмосковье
02.05.2023 в 12:00
В Улан-Удэ прокуроры нашли мошенничество чистой воды
02.05.2023 в 11:59
Ужасная смерть в Бурятии: человек погиб, упав в костер
02.05.2023 в 11:32
«Свадьба» 13-летнего мальчика и цыганской девочки оказалась законной
02.05.2023 в 11:14
Житель Бурятии развел костер, чтобы согреться и устроил крупный пожар
02.05.2023 в 11:14
Многодетный отец из Бурятии погиб в Украине
02.05.2023 в 11:01
В Улан-Удэ иномарка врезалась в такси с детьми
02.05.2023 в 11:00
В Бурятии водитель перепутал педали и врезался в дом
02.05.2023 в 10:41
В Бурятии внедорожник провалился под лед
02.05.2023 в 10:29
В Улан-Удэ алабай напал на группу школьников
02.05.2023 в 10:18
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
Моноспектакль Театра им. Н. Бестужева из Улан-Удэ увидят в Москве и Подмосковье
Показ состоится в рамках проекта «Театральная провинция» и на фестивале «Русская классика – Лобня»
02.05.2023 в 12:00
Жители Бурятии выросли из импортной «шанели»
Рейтинг самых нерациональных трат у них возглавляет покупка брендовых вещей
02.05.2023 в 10:11
В Бурятии за выходные потушили все пожары
Пять лесных возгораний зарегистрировали в трех районах и нацпарке
02.05.2023 в 10:05
Baikal open хотят вернуть мастерский статус
Глава Бурятии: «Турнир такого уровня популяризирует борьбу в республике»
02.05.2023 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru