Общество 02.05.2023 в 15:15

Шахтер из Забайкалья удостоен звания Героя труда России

Эдуард Щербина - горнорабочий очистного забоя подземного рудника №1 Приаргунского горно-химического объединения
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Шахтер из Забайкалья удостоен звания Героя труда России
Шахтеру из Забайкалья Эдуарду Щербине присвоили звание «Героя труда Российской Федерации». Соответствующий указ 1 мая подписал президент Владимир Путин, сообщили в администрации края.

Эдуард Щербина - горнорабочий очистного забоя подземного рудника №1, занимается добычей урановой руды на крупнейшем урановом предприятии страны Приаргунское горно-химическое объединение (ППГХО).

«Наш шахтерский труд по праву считается одним из самых тяжелых и трудных. Мы каждый день спускаемся, добываем урановую руду. Если всмотреться в нашу профессию, можно понять, что каждый горняк в подземке - это мастер своего дела. В шахте и забое слабохарактерным и трусам места нет», - рассказал о своей работе Эдуард.

Свою трудовую деятельность забайкалец начал еще в 90-х годах, тогда он начал работать токарем в механосборочном цехе. В 2018 году Эдуард Щербина был удостоен звания «Заслуженный шахтер России». В 2021 и 2022 годах профсоюз горняков наградил его «Профсоюзным Оскаром». В 2020 году встречался с Владимиром Путиным.

Напомним, предприятие ППГХО работает и в Бурятии. Это – АО «Хиагда».

Фото: пресс-службы правительства Забайкалья

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