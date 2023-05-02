Шахтер из Забайкалья удостоен звания Героя труда России

Шахтеру из Забайкалья Эдуарду Щербине присвоили звание «Героя труда Российской Федерации». Соответствующий указ 1 мая подписал президент Владимир Путин, сообщили в администрации края.Эдуард Щербина - горнорабочий очистного забоя подземного рудника №1, занимается добычей урановой руды на крупнейшем урановом предприятии страны Приаргунское горно-химическое объединение (ППГХО).«Наш шахтерский труд по праву считается одним из самых тяжелых и трудных. Мы каждый день спускаемся, добываем урановую руду. Если всмотреться в нашу профессию, можно понять, что каждый горняк в подземке - это мастер своего дела. В шахте и забое слабохарактерным и трусам места нет», - рассказал о своей работе Эдуард.Свою трудовую деятельность забайкалец начал еще в 90-х годах, тогда он начал работать токарем в механосборочном цехе. В 2018 году Эдуард Щербина был удостоен звания «Заслуженный шахтер России». В 2021 и 2022 годах профсоюз горняков наградил его «Профсоюзным Оскаром». В 2020 году встречался с Владимиром Путиным.Напомним, предприятие ППГХО работает и в Бурятии. Это – АО «Хиагда».Фото: пресс-службы правительства Забайкалья