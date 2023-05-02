Общество 02.05.2023 в 16:06
Горсовет Улан-Удэ объявил конкурс ко Дню Победы
Победителей ждут денежные призы и памятные подарки
Текст: Иван Иванов
Улан-Удэнский городской Совет депутатов объявил традиционный конкурс ко Дню Победы. Для участия в нем необходимо подписаться на Telegram-канал «Горсовет Улан-Удэ» и официальный паблик во Вконтакте «Горсовет Улан-Удэ» и следить в течение дня за публикациями.
Участникам необходимо собрать из букв зашифрованное слово, связанное с Великой Отечественной войной.
Условия конкурса:
1. С 3 по 10 мая в течение дня с 9:00 до 21:00 в Тelegram «Горсовет Улан-Удэ» будет появляться пост с фотографией БУКВЫ. Пост будет висеть на канале 9 МИНУТ;
2. Необходимо в течение этих 9 МИНУТ сделать скриншот экрана поста с фотографией БУКВЫ;
3. В день будет появляться один пост с БУКВОЙ;
4. Всего будет 8 БУКВ, из которых необходимо составить слово и рассказать в видео, какую роль сыграло это слово в годы Великой Отечественной войны;
5. Победит тот, кто предоставит все 8 скриншотов с БУКВОЙ, составит правильное слово из этих букв и запишет и разместит видео на своей странице в отечественных соцсетях;
6. Скриншоты - 8 букв из постов с телеграм-канала, само слово и ссылку на свой пост с видео в отечественных соцсетях необходимо отправить на почту gorsovetulanude@yandex.ru;
7. Первые три участника, отправившие все 8 скриншотов, правильно составленное слово и ссылку на видеопост, в котором вы расскажете о зашифрованном слове, получат призы: 1 место - 15 тысяч рублей, 2 место – 10 тысяч рублей и 3 место – 5 тысячи рублей.
11 мая будут подведены итоги и назначена церемония награждения.
Победители будут награждены дипломами и денежными призами на торжественном мероприятии.
Призовой фонд сформирован из личных средств депутатов.
Приглашение друзей и знакомых для участия в конкурсе приветствуется. Желаем всем удачи! Следите за новостями.
Участникам необходимо собрать из букв зашифрованное слово, связанное с Великой Отечественной войной.
Условия конкурса:
1. С 3 по 10 мая в течение дня с 9:00 до 21:00 в Тelegram «Горсовет Улан-Удэ» будет появляться пост с фотографией БУКВЫ. Пост будет висеть на канале 9 МИНУТ;
2. Необходимо в течение этих 9 МИНУТ сделать скриншот экрана поста с фотографией БУКВЫ;
3. В день будет появляться один пост с БУКВОЙ;
4. Всего будет 8 БУКВ, из которых необходимо составить слово и рассказать в видео, какую роль сыграло это слово в годы Великой Отечественной войны;
5. Победит тот, кто предоставит все 8 скриншотов с БУКВОЙ, составит правильное слово из этих букв и запишет и разместит видео на своей странице в отечественных соцсетях;
6. Скриншоты - 8 букв из постов с телеграм-канала, само слово и ссылку на свой пост с видео в отечественных соцсетях необходимо отправить на почту gorsovetulanude@yandex.ru;
7. Первые три участника, отправившие все 8 скриншотов, правильно составленное слово и ссылку на видеопост, в котором вы расскажете о зашифрованном слове, получат призы: 1 место - 15 тысяч рублей, 2 место – 10 тысяч рублей и 3 место – 5 тысячи рублей.
11 мая будут подведены итоги и назначена церемония награждения.
Победители будут награждены дипломами и денежными призами на торжественном мероприятии.
Призовой фонд сформирован из личных средств депутатов.
Приглашение друзей и знакомых для участия в конкурсе приветствуется. Желаем всем удачи! Следите за новостями.