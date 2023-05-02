Общество 02.05.2023 в 16:31

В Бурятии в лесу потерялась женщина

Вместе с родственниками она собирала шишки, но в точку сбора не вышла
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Текст: Номер один
В Бурятии в лесу потерялась женщина
В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу сегодня утром поступила информация о том, что жительница села Верхний Торей Джидинского района потерялась в лесу, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По имеющейся информации, потерявшаяся 33-летняя женщина вместе с родственниками 1 мая около 10:00 утра ушла в лес собрать дикоросы. Во время сбора шишек родственники разделились и разошлись в разные стороны. После того, как женщина своевременно не вышла в обозначенную точку сбора, родственники принялись её искать.

Самостоятельный поиск не дал результата, после чего сестра пропавшей обратилась за помощью к сотрудникам полиции. В поисках участвовали сотрудники полиции, глава сельского поселения и местные жители.

Сегодня к поискам женщины подключились спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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инцидент лес женщина поиски

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