В Улан-Удэ лесничие убрали мусор в лесах

«Эта огромная куча мусора привезена с ДНТ «Зенит», где была оставлена в лесу. Это ветки, консервные банки, упаковки, средства гигиены. Просим горожан и гостей нашего города не оставлять мусор после посещения леса, не привозить мусор в лес. Мусор в лесу представляет опасность для животных, загрязняет почву, повышает пожарную опасность. Лес-легкие нашего города. Чистота в лесу- показатель порядочности и цивилизованности граждан. Красота природы-в ее чистоте», – сказал лесничий Аршанского лесничества Алексей Смирнов.



С момента таяния снега сотрудники МБУ «Городское лесничество» приступили к уборке бытовых отходов на территории городских лесов, сообщает Комитет городского хозяйства.В течение месяца от мусора очистили лес площадью площадь 2,5 Га, вывезли более 40 кубических метров мусора, в том числе крупногабаритного.Напомним, штраф за свалку мусора в лесу составляет для граждан до 3 000 рублей, для должностных лиц до 30 000 рублей, для ИП до 50 000 рублей, для юридических лиц до 250 000 рублей.