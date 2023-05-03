Общество 03.05.2023 в 06:00
Возможный запрет на ввоз праворульных машин напугал авторынок Улан-Удэ
Не исключено, что место японских подержанных иномарок займут китайские
Текст: Дмитрий Родионов
Япония может запретить поставки подержанных авто в Россию. Это произойдет, если «Большая семерка» одобрит эмбарго на весь экспорт в РФ, пишет японское агентство Kyodo. На прошлой неделе о таких планах Запада сообщал Bloomberg.
В 2022-м поставки подержанных машин из Японии увеличились на треть, а всего экспортировано более 200 тыс. автомобилей. Но если «Большая семерка» одобрит полный запрет поставок в Россию, это коснется почти всех авто, которые сейчас ввозятся по параллельному импорту, сообщает «Коммерсант». «Номер один» изучил настроения на авторынке на улице Приречной и выяснил, что угрозу запрета на импорт «праворульных» иномарок из Японии продавцы оценивают как «весьма вероятную».
«Хиросима» для Бурятии
Напомним, что, как сообщил INTERFAX.RU, страны «Большой семерки» в преддверии саммита в японской Хиросиме (19 - 21 мая) рассматривают возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию в рамках продления санкционного режима против Москвы. Отмечается, что страны «Большой семерки» уже прекратили экспорт в РФ широкого спектра товаров, включая продукцию, которая может быть использована в военных целях, и предметов роскоши. В этих условиях для Бурятии самое опасное, что может произойти, это запрет на поставки «праворулек» из Японии.
По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году россияне ввезли 13,5 тыс. подержанных иномарок через таможню Владивостока. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В Бурятии, где традиционно любят «правый руль», по некоторым оценкам, рост продаж в 2022 году был почти двукратный.
- Для Японии запрет на поставку подержанных машин в Россию не составляет проблемы, поскольку у нее есть куда более емкие рынки для сбыта старых машин, прежде всего это Таиланд, Индонезия, Австралия и другие страны с левосторонним автомобильным движением, - говорит Сергей, продавец рынка на Приречной. – А мы с коллегами, честно говоря, в шоке от подобной перспективы, ведь тогда элементарно не на чем будет ездить.
По его словам, автомобильная инфраструктура в Бурятии «заточена» под правый руль и в этом случае многие предприниматели и рабочие рискуют оказаться без работы. Правда есть нюанс. Автосервис в случае запрета на поставку «японок», наоборот, получит дополнительный импульс для развития, поскольку в условиях ускоренного старения автопарка потребуется больше ремонтов подержанных авто.
Без параллельного импорта
Если Япония запретит экспорт машин напрямую с Японских островов, как говорится, для галочки, - это одно. Тогда останутся варианты вывоза через Китай и Монголию, логистика формируется быстро. Будет дороже, но в целом некритично. Однако Япония может жестко пресечь всякий импорт без разного рода «параллельных схем», когда японцы будут видеть конечного получателя и отслеживать трафик в Россию.
- Ужесточение подобных мер в отношении России вполне вероятно, поскольку санкции и давление будут усиливаться, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - В самой Японии поставки подержанных автомобилей в Россию мало кому интересны сегодня и от них легко могут отказаться в том числе по политическим мотивам. А вот негативный эффект в случае полного запрета на ввоз будет очень серьезным и для таможенных поступлений, и для социально-экономической обстановки в Приморье и других регионах Дальнего Востока.
Тем не менее, по словам экономиста, «люди все равно будут ездить, пусть и не на японских машинах, а на китайских. Для которых в России открывается рынок и новых, и подержанных автомобилей».
С «левым» рулем
Не случайно предприниматели Бурятии, понимая, что недружественная Япония не сегодня-завтра может нанести санкционный удар по «праворулькам», ищут альтернативные варианты. В частности, прорабатываются механизмы поставок подержанных немецких, японских и американских автомобильных брендов, выпускаемых на западных автозаводах в Китае. Речь идет о Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Cadillac и других мировых брендах.
- В Китае в последние годы в связи с ценовыми войнами и государственными субсидиями, стимулирующими покупку новых автомобилей, китайцы стали активно избавляться от машин. Для них трехлетний Mercedes-Benz уже непрестижная машина, а для нас это предел мечты, фактически новый автомобиль, - говорят на авторынке на Приречной. - Поэтому там сейчас наблюдается огромный навес из подержанных западных, японских и китайских автомобилей.
По некоторым сведениям, на авторынке Китая в марте 2023 года образовалось свыше 3,4 млн «лишних» новых автомобилей, которые некуда девать. Не говоря уже о подержанных.
Ранее подержанные автомобили китайцы в основном отправляли под пресс. Хотя условия эксплуатации и сервисное обслуживание в Китае довольно неплохие. Однако западные концерны прописывали правила, по которым произведенные на внутреннем рынке автомобили мировых брендов не разрешалось поставлять в другие страны. Однако автозаводы все больше переходят под контроль самих китайцев, которые больше не оглядываются на иностранцев.
Поэтому в ближайшее время можно ожидать смены парадигмы - вместо поставок японских автомобилей с правым рулем к нам пойдет левый, китайский. Но смогут ли китайские подержанные автомобили с пробегом даже западных брендов быть сопоставимыми по качеству и безопасности с японскими «праворульками»? Вопрос весьма непростой.
Недавно Научный центр безопасности дорожного движения МВД России обвинил в повышении аварийности на дорогах международные санкции и дефицит новых автомобилей, говорится в отчете НЦ БДД.
«При увеличении срока эксплуатации транспортного средства возрастает тяжесть последствий ДТП и для лиц, находящихся в момент ДТП в салоне ТС. Наименьшее значение рассматриваемого показателя отмечается у ТС, с года выпуска которых прошло менее года. При этом в целом относительно низкие показатели имеет транспорт, с года выпуска которого прошло пять и менее лет», — говорится в отчете. Об этом сообщает «РБК».
Кроме того, аналитики отметили стремительное устаревание российского автопарка, поскольку в 2022 году в Россию в условиях дефицита новых автомобилей в основном завозили автомобили с пробегом. Основной объем ввоза составили японские машины брендов Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki.
В Бурятии же средний возраст парка автомобилей Бурятии, по данным «Автостата», составил более 20 лет. Кроме роста аварийности, старение автопарка приводит к росту вредных выбросов на дорогах Бурятии. В этой связи остается надеяться лишь на возобновление производства новых автомобилей на промышленных площадках запада России, с которых ушли мировые концерны и их замену на китайских автопроизводителей.
Фото: «Номер один»
В 2022-м поставки подержанных машин из Японии увеличились на треть, а всего экспортировано более 200 тыс. автомобилей. Но если «Большая семерка» одобрит полный запрет поставок в Россию, это коснется почти всех авто, которые сейчас ввозятся по параллельному импорту, сообщает «Коммерсант». «Номер один» изучил настроения на авторынке на улице Приречной и выяснил, что угрозу запрета на импорт «праворульных» иномарок из Японии продавцы оценивают как «весьма вероятную».
«Хиросима» для Бурятии
Напомним, что, как сообщил INTERFAX.RU, страны «Большой семерки» в преддверии саммита в японской Хиросиме (19 - 21 мая) рассматривают возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию в рамках продления санкционного режима против Москвы. Отмечается, что страны «Большой семерки» уже прекратили экспорт в РФ широкого спектра товаров, включая продукцию, которая может быть использована в военных целях, и предметов роскоши. В этих условиях для Бурятии самое опасное, что может произойти, это запрет на поставки «праворулек» из Японии.
По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году россияне ввезли 13,5 тыс. подержанных иномарок через таможню Владивостока. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В Бурятии, где традиционно любят «правый руль», по некоторым оценкам, рост продаж в 2022 году был почти двукратный.
- Для Японии запрет на поставку подержанных машин в Россию не составляет проблемы, поскольку у нее есть куда более емкие рынки для сбыта старых машин, прежде всего это Таиланд, Индонезия, Австралия и другие страны с левосторонним автомобильным движением, - говорит Сергей, продавец рынка на Приречной. – А мы с коллегами, честно говоря, в шоке от подобной перспективы, ведь тогда элементарно не на чем будет ездить.
По его словам, автомобильная инфраструктура в Бурятии «заточена» под правый руль и в этом случае многие предприниматели и рабочие рискуют оказаться без работы. Правда есть нюанс. Автосервис в случае запрета на поставку «японок», наоборот, получит дополнительный импульс для развития, поскольку в условиях ускоренного старения автопарка потребуется больше ремонтов подержанных авто.
Без параллельного импорта
Если Япония запретит экспорт машин напрямую с Японских островов, как говорится, для галочки, - это одно. Тогда останутся варианты вывоза через Китай и Монголию, логистика формируется быстро. Будет дороже, но в целом некритично. Однако Япония может жестко пресечь всякий импорт без разного рода «параллельных схем», когда японцы будут видеть конечного получателя и отслеживать трафик в Россию.
- Ужесточение подобных мер в отношении России вполне вероятно, поскольку санкции и давление будут усиливаться, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - В самой Японии поставки подержанных автомобилей в Россию мало кому интересны сегодня и от них легко могут отказаться в том числе по политическим мотивам. А вот негативный эффект в случае полного запрета на ввоз будет очень серьезным и для таможенных поступлений, и для социально-экономической обстановки в Приморье и других регионах Дальнего Востока.
Тем не менее, по словам экономиста, «люди все равно будут ездить, пусть и не на японских машинах, а на китайских. Для которых в России открывается рынок и новых, и подержанных автомобилей».
С «левым» рулем
Не случайно предприниматели Бурятии, понимая, что недружественная Япония не сегодня-завтра может нанести санкционный удар по «праворулькам», ищут альтернативные варианты. В частности, прорабатываются механизмы поставок подержанных немецких, японских и американских автомобильных брендов, выпускаемых на западных автозаводах в Китае. Речь идет о Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Cadillac и других мировых брендах.
- В Китае в последние годы в связи с ценовыми войнами и государственными субсидиями, стимулирующими покупку новых автомобилей, китайцы стали активно избавляться от машин. Для них трехлетний Mercedes-Benz уже непрестижная машина, а для нас это предел мечты, фактически новый автомобиль, - говорят на авторынке на Приречной. - Поэтому там сейчас наблюдается огромный навес из подержанных западных, японских и китайских автомобилей.
По некоторым сведениям, на авторынке Китая в марте 2023 года образовалось свыше 3,4 млн «лишних» новых автомобилей, которые некуда девать. Не говоря уже о подержанных.
Ранее подержанные автомобили китайцы в основном отправляли под пресс. Хотя условия эксплуатации и сервисное обслуживание в Китае довольно неплохие. Однако западные концерны прописывали правила, по которым произведенные на внутреннем рынке автомобили мировых брендов не разрешалось поставлять в другие страны. Однако автозаводы все больше переходят под контроль самих китайцев, которые больше не оглядываются на иностранцев.
Поэтому в ближайшее время можно ожидать смены парадигмы - вместо поставок японских автомобилей с правым рулем к нам пойдет левый, китайский. Но смогут ли китайские подержанные автомобили с пробегом даже западных брендов быть сопоставимыми по качеству и безопасности с японскими «праворульками»? Вопрос весьма непростой.
Недавно Научный центр безопасности дорожного движения МВД России обвинил в повышении аварийности на дорогах международные санкции и дефицит новых автомобилей, говорится в отчете НЦ БДД.
«При увеличении срока эксплуатации транспортного средства возрастает тяжесть последствий ДТП и для лиц, находящихся в момент ДТП в салоне ТС. Наименьшее значение рассматриваемого показателя отмечается у ТС, с года выпуска которых прошло менее года. При этом в целом относительно низкие показатели имеет транспорт, с года выпуска которого прошло пять и менее лет», — говорится в отчете. Об этом сообщает «РБК».
Кроме того, аналитики отметили стремительное устаревание российского автопарка, поскольку в 2022 году в Россию в условиях дефицита новых автомобилей в основном завозили автомобили с пробегом. Основной объем ввоза составили японские машины брендов Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki.
В Бурятии же средний возраст парка автомобилей Бурятии, по данным «Автостата», составил более 20 лет. Кроме роста аварийности, старение автопарка приводит к росту вредных выбросов на дорогах Бурятии. В этой связи остается надеяться лишь на возобновление производства новых автомобилей на промышленных площадках запада России, с которых ушли мировые концерны и их замену на китайских автопроизводителей.
Фото: «Номер один»
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