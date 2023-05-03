Возможный запрет на ввоз праворульных машин напугал авторынок Улан-Удэ

Япония может запретить поставки подержанных авто в Россию. Это произойдет, если «Большая семерка» одобрит эмбарго на весь экспорт в РФ, пишет японское агентство Kyodo. На прошлой неделе о таких планах Запада сообщал Bloomberg.В 2022-м поставки подержанных машин из Японии увеличились на треть, а всего экспортировано более 200 тыс. автомобилей. Но если «Большая семерка» одобрит полный запрет поставок в Россию, это коснется почти всех авто, которые сейчас ввозятся по параллельному импорту, сообщает «Коммерсант». «Номер один» изучил настроения на авторынке на улице Приречной и выяснил, что угрозу запрета на импорт «праворульных» иномарок из Японии продавцы оценивают как «весьма вероятную».Напомним, что, как сообщил INTERFAX.RU, страны «Большой семерки» в преддверии саммита в японской Хиросиме (19 - 21 мая) рассматривают возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию в рамках продления санкционного режима против Москвы. Отмечается, что страны «Большой семерки» уже прекратили экспорт в РФ широкого спектра товаров, включая продукцию, которая может быть использована в военных целях, и предметов роскоши. В этих условиях для Бурятии самое опасное, что может произойти, это запрет на поставки «праворулек» из Японии.По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году россияне ввезли 13,5 тыс. подержанных иномарок через таможню Владивостока. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В Бурятии, где традиционно любят «правый руль», по некоторым оценкам, рост продаж в 2022 году был почти двукратный.- Для Японии запрет на поставку подержанных машин в Россию не составляет проблемы, поскольку у нее есть куда более емкие рынки для сбыта старых машин, прежде всего это Таиланд, Индонезия, Австралия и другие страны с левосторонним автомобильным движением, - говорит Сергей, продавец рынка на Приречной. – А мы с коллегами, честно говоря, в шоке от подобной перспективы, ведь тогда элементарно не на чем будет ездить.По его словам, автомобильная инфраструктура в Бурятии «заточена» под правый руль и в этом случае многие предприниматели и рабочие рискуют оказаться без работы. Правда есть нюанс. Автосервис в случае запрета на поставку «японок», наоборот, получит дополнительный импульс для развития, поскольку в условиях ускоренного старения автопарка потребуется больше ремонтов подержанных авто.Если Япония запретит экспорт машин напрямую с Японских островов, как говорится, для галочки, - это одно. Тогда останутся варианты вывоза через Китай и Монголию, логистика формируется быстро. Будет дороже, но в целом некритично. Однако Япония может жестко пресечь всякий импорт без разного рода «параллельных схем», когда японцы будут видеть конечного получателя и отслеживать трафик в Россию.- Ужесточение подобных мер в отношении России вполне вероятно, поскольку санкции и давление будут усиливаться, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - В самой Японии поставки подержанных автомобилей в Россию мало кому интересны сегодня и от них легко могут отказаться в том числе по политическим мотивам. А вот негативный эффект в случае полного запрета на ввоз будет очень серьезным и для таможенных поступлений, и для социально-экономической обстановки в Приморье и других регионах Дальнего Востока.Тем не менее, по словам экономиста, «люди все равно будут ездить, пусть и не на японских машинах, а на китайских. Для которых в России открывается рынок и новых, и подержанных автомобилей».Не случайно предприниматели Бурятии, понимая, что недружественная Япония не сегодня-завтра может нанести санкционный удар по «праворулькам», ищут альтернативные варианты. В частности, прорабатываются механизмы поставок подержанных немецких, японских и американских автомобильных брендов, выпускаемых на западных автозаводах в Китае. Речь идет о Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Cadillac и других мировых брендах.- В Китае в последние годы в связи с ценовыми войнами и государственными субсидиями, стимулирующими покупку новых автомобилей, китайцы стали активно избавляться от машин. Для них трехлетний Mercedes-Benz уже непрестижная машина, а для нас это предел мечты, фактически новый автомобиль, - говорят на авторынке на Приречной. - Поэтому там сейчас наблюдается огромный навес из подержанных западных, японских и китайских автомобилей.По некоторым сведениям, на авторынке Китая в марте 2023 года образовалось свыше 3,4 млн «лишних» новых автомобилей, которые некуда девать. Не говоря уже о подержанных.Ранее подержанные автомобили китайцы в основном отправляли под пресс. Хотя условия эксплуатации и сервисное обслуживание в Китае довольно неплохие. Однако западные концерны прописывали правила, по которым произведенные на внутреннем рынке автомобили мировых брендов не разрешалось поставлять в другие страны. Однако автозаводы все больше переходят под контроль самих китайцев, которые больше не оглядываются на иностранцев.Поэтому в ближайшее время можно ожидать смены парадигмы - вместо поставок японских автомобилей с правым рулем к нам пойдет левый, китайский. Но смогут ли китайские подержанные автомобили с пробегом даже западных брендов быть сопоставимыми по качеству и безопасности с японскими «праворульками»? Вопрос весьма непростой.Недавно Научный центр безопасности дорожного движения МВД России обвинил в повышении аварийности на дорогах международные санкции и дефицит новых автомобилей, говорится в отчете НЦ БДД.«При увеличении срока эксплуатации транспортного средства возрастает тяжесть последствий ДТП и для лиц, находящихся в момент ДТП в салоне ТС. Наименьшее значение рассматриваемого показателя отмечается у ТС, с года выпуска которых прошло менее года. При этом в целом относительно низкие показатели имеет транспорт, с года выпуска которого прошло пять и менее лет», — говорится в отчете. Об этом сообщает «РБК».Кроме того, аналитики отметили стремительное устаревание российского автопарка, поскольку в 2022 году в Россию в условиях дефицита новых автомобилей в основном завозили автомобили с пробегом. Основной объем ввоза составили японские машины брендов Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki.В Бурятии же средний возраст парка автомобилей Бурятии, по данным «Автостата», составил более 20 лет. Кроме роста аварийности, старение автопарка приводит к росту вредных выбросов на дорогах Бурятии. В этой связи остается надеяться лишь на возобновление производства новых автомобилей на промышленных площадках запада России, с которых ушли мировые концерны и их замену на китайских автопроизводителей.Фото: «Номер один»