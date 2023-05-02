Общество 02.05.2023 в 17:31
Жители Бурятии моментально собрали помощь для земляков-военных
За два дня было собрано 200 тысяч рублей
Жители Закаменского района Бурятии за два дня собрали 200 тысяч рублей в поддержку земляка-военнослужащего.
«Родственники выражают огромную благодарность всем, кто помогал. Волонтёры доставили машину. Всем большое спасибо и низкий поклон!», - передают закаменцы.
«Родственники выражают огромную благодарность всем, кто помогал. Волонтёры доставили машину. Всем большое спасибо и низкий поклон!», - передают закаменцы.
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