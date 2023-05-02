Жители Бурятии моментально собрали помощь для земляков-военных

Жители Закаменского района Бурятии за два дня собрали 200 тысяч рублей в поддержку земляка-военнослужащего.«Родственники выражают огромную благодарность всем, кто помогал. Волонтёры доставили машину. Всем большое спасибо и низкий поклон!», - передают закаменцы.