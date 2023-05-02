В Бурятии вор откупился от «уголовки» шампанским и конфетами

Шампанское и конфеты позволили уйти от уголовного наказания 25-летнему жителю северного района Бурятии. Баунтовский районный суд прекратил в отношении него дело о краже смартфона в связи с примирением сторон, сообщили в пресс-службе суда.В феврале около полуночи безработный мужчина заглянул в кафе, чтобы потанцевать. Через некоторое время он заметил, что из заднего кармана брюк одной из танцующих девушек виднеется смартфон. Любитель танцев решил украсть его, а затем продать. Он незаметно вытащил смартфон из кармана потерпевшей, а потом сразу же ушел домой, по дороге выбросив сим-карты и чехол. Потерпевшая, обнаружив пропажу смартфона, обратилась в полицию.Уже на следующий день воришка, узнав о том, что правоохранители его ищут, пожалел о содеянном и решил вернуть потерпевшей злополучный смартфон. Чтобы загладить вред, северянин не только отдал девушке деньги за выброшенный чехол, но также подарил шампанское и конфеты.В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.Суд квалифицировал действия молодого человека по статье 158 УК РФ, как кражу с причинением значительного ущерба. Однако потерпевшая обратилась к суду с заявлением о прекращении уголовного дела в отношении обидчика в связи с примирением сторон.Суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении безработного, освободив его от уголовной ответственности. А вот процессуальные издержки в виде суммы, выплаченной адвокату за оказание юридической помощи, чуть более 23 тыс рублей ему придется возместить федеральному бюджету.Фото: unsplash.com