Общество 02.05.2023 в 17:52

В Бурятии вор откупился от «уголовки» шампанским и конфетами

Потерпевшая его простила, но федеральному бюджету ему придется заплатить за адвоката
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Текст: Номер один
В Бурятии вор откупился от «уголовки» шампанским и конфетами
Шампанское и конфеты позволили уйти от уголовного наказания 25-летнему жителю северного района Бурятии. Баунтовский  районный  суд  прекратил в  отношении него дело о   краже  смартфона в  связи с  примирением сторон, сообщили в пресс-службе суда.

В феврале  около полуночи безработный мужчина заглянул в кафе, чтобы потанцевать. Через некоторое время он заметил, что из заднего кармана  брюк  одной из танцующих  девушек виднеется смартфон. Любитель танцев решил украсть его, а затем продать. Он незаметно вытащил смартфон из кармана потерпевшей, а потом сразу же ушел домой, по  дороге выбросив сим-карты и чехол. Потерпевшая, обнаружив пропажу смартфона, обратилась  в  полицию.

Уже  на следующий  день  воришка,  узнав о том, что правоохранители его ищут, пожалел о содеянном и решил вернуть потерпевшей злополучный смартфон. Чтобы загладить  вред, северянин не только отдал девушке деньги за выброшенный чехол, но также подарил шампанское и конфеты.

В судебном  заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей  51 Конституции РФ.

Суд квалифицировал действия молодого человека по статье 158 УК РФ, как кражу с причинением значительного ущерба. Однако  потерпевшая обратилась к суду с заявлением о  прекращении уголовного дела в отношении обидчика в связи с примирением сторон.

Суд прекратил  уголовное дело и уголовное преследование в отношении безработного, освободив его от уголовной ответственности. А вот процессуальные издержки в виде суммы, выплаченной адвокату за оказание юридической помощи, чуть более  23 тыс рублей  ему придется возместить федеральному  бюджету.

Фото: unsplash.com
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преступность кража приговор

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