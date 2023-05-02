В Улан-Удэ в ремонтируемой школе нашли барельеф к 40-летию Победы

В Улан-Удэ в средней школе №52, где сейчас проходит капитальный ремонт, на стене в фойе строители обнаружили барельеф к 40-летию Победы в Великой Отечественный войне, сообщили в администрации столицы Бурятии.Такая находка накануне Дня Победы очень символична, поэтому администрация школы и подрядчики решили обязательно отреставрировать барельеф, который в свое время был создан учителем начальной военной подготовки Николаем Ивановичем Федотовым.«К годовщине Победы, к открытию зала боевой славы Николая Ивановича попросили сделать барельеф, так как он после службы на морфлоте научился «чеканить». Дома у его семьи много икон, изображений подводных лодок, выполненных его руками. В то время он работал в школе военруком, преподавателем ОБЖ. Работа длилась не только вечером, после уроков, но и ночами», - рассказала его родная сестра, учитель начальных классов школы №52 Людмила Ивановна Агафонова.Последние годы Николай Иванович работал в школе №47.«К сожалению, в прошлом году его не стало, но молодые специалисты продолжают начатое им дело. Коллектив и учащиеся помнят его как хорошего человека, ценного специалиста и одного из основателей кадетского движения в нашей школе», - отметила Людмила Ивановна.И находка, и желание отреставрировать барельеф – все здорово, как и его второе появление состоявшееся в канун Дня Победы. Однако возникает вопрос – кто и когда принял решение скрыть барельеф? Какие «следопыты» ответят на эту загадку. И не для того, чтобы кого-то наказать. Все проще – должна же страна знать и своих «антигероев». Или просто дураков.Фото: ulan-ude-info.ru