Общество 02.05.2023 в 18:31

В Улан-Удэ в ремонтируемой школе нашли барельеф к 40-летию Победы

Эту память о Великой Отечественной войне, которую создал школьный военрук, отреставрируют
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В Улан-Удэ в ремонтируемой школе нашли барельеф к 40-летию Победы
В Улан-Удэ в средней школе №52, где сейчас проходит капитальный ремонт, на стене в фойе строители обнаружили барельеф к 40-летию Победы в Великой Отечественный войне, сообщили в администрации столицы Бурятии.

Такая находка накануне Дня Победы очень символична, поэтому администрация школы и подрядчики решили обязательно отреставрировать барельеф, который в свое время был создан учителем начальной военной подготовки Николаем Ивановичем Федотовым.

«К годовщине Победы, к открытию зала боевой славы Николая Ивановича попросили сделать барельеф, так как он после службы на морфлоте научился «чеканить». Дома у его семьи много икон, изображений подводных лодок, выполненных его руками. В то время он работал в школе военруком, преподавателем ОБЖ. Работа длилась не только вечером, после уроков, но и ночами», - рассказала его родная сестра, учитель начальных классов школы №52 Людмила Ивановна Агафонова.

Последние годы Николай Иванович работал в школе №47.

«К сожалению, в прошлом году его не стало, но молодые специалисты продолжают начатое им дело. Коллектив и учащиеся помнят его как хорошего человека, ценного специалиста и одного из основателей кадетского движения в нашей школе», - отметила Людмила Ивановна.

И находка, и желание отреставрировать барельеф – все здорово, как и его второе появление состоявшееся в канун Дня Победы. Однако возникает вопрос – кто и когда принял решение скрыть барельеф? Какие «следопыты» ответят на эту загадку. И не для того, чтобы кого-то наказать. Все проще  – должна же страна знать и  своих «антигероев».  Или просто дураков.

Фото: ulan-ude-info.ru

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