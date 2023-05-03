Общество 03.05.2023 в 09:00

Хитрость – второе счастье

Зачем платить из личного кармана, когда есть бюджет?
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Текст: Номер один
Хитрость – второе счастье

В нем денег много, миллионы и миллионы, разве кто-то заметит несчастные 10 тыс. рублей? Так, наверное, подумал чиновник и оказался не прав. 

В одном из сельских поселений Муйского района местный глава перепутал личный карман с сельской казной. И решил, что заплатить штраф в 10 тыс. рублей можно из денег налогоплательщиков.

Прокуратура такого креатива не оценила и, во-первых, заставила его вернуть 10 тысяч обратно в казну, во-вторых, за нецелевое использование бюджетных денег оштрафовала его уже на 20 тыс. рублей.

Внимание, вопрос: хватит ли сельскому главе чувства иронии, чтобы заплатить эти 20 тыс. рублей из бюджета поселения? А следующие 40 тысяч, на которые его оштрафуют, когда выяснят факт про предыдущие 20? И как долго это сможет продолжаться? До какой итоговой суммы дойдут прокуратура и сельский глава в этом безумном противостоянии?

На самом деле мы этого никогда не узнаем. Ведь у прокуратуры (и сельский глава это понимает) очень плохо с чувством юмора. Поэтому в следующий раз его могут наказать уже не штрафом, а гораздо более сурово.

 

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