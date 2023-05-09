Компенсация за просрочку зарплаты

Вопрос: «Начальник постоянно задерживает зарплату. Положена ли мне компенсация за это?»

Игорь Михайлович Р.

Если работодатель перечисляет зарплату и другие выплаты с задержкой, он должен рассчитать и выплатить компенсацию. По чьей вине зарплату не выплатили вовремя - не имеет значения.

Компенсацию считают за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты, по день фактического расчета.

Формула расчета компенсации: 1/150 ключевой ставки ЦБ х Сумму долга х Кол-во дней просрочки.

Пример расчета: срок выплаты зарплаты - 10 апреля. Фактически ее выплатили 24 апреля. Сумма долга - 50 000 руб. Ключевая ставка ЦБ в апреле 2023 года - 7,50%. Компенсация за 14 дней: 50 000 руб. х 1/150 х 7,5% х 14 дн. = 350 руб.

Как получить компенсацию. За компенсацией не нужно обращаться специально. Работодатель обязан самостоятельно ее рассчитать и выплатить вместе с задолженностью. Если работодатель погасит только часть долга, компенсация будет начисляться на остаток задолженности. Сумма компенсации может быть и больше, чем 1/150 от ключевой ставки ЦБ, если это прописано в локальных документах.

Если работодатель не выплачивает компенсацию, то можно оставьте жалобу на сайте онлайнинспекция.рф. Работодателю грозит штраф на основании ст. 236 ТК РФ.