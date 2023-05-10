Ограничение выезда за рубеж из-за долгов

Вопрос: «При наличии каких долгов не разрешат вылет в другую страну?»

Николай В.

При наличии долга по исполнительным производствам судебными приставами может быть оформлено ограничение на выезд из России. Информация о нем передается в погранслужбу. Пересечь границу при прохождении паспортного контроля в такой ситуации не получится.

Размер задолженности для запрета на выезд

От 10 000 руб.:

- по алиментам;

- за имущественный ущерб;

- за моральный вред от преступления;

- за вред от потери кормильца;

- за вред здоровью;

- любые, не погашенные в течение 2 месяцев после срока добровольного исполнения

От 30 000 руб. в иных случаях - например, из-за долга за коммунальные услуги, автоштрафы или кредиты.

Важно помнить, что задолженности суммируются. Проверить ограничения можно на Госуслугах. Срок снятия ограничений - 2 дня.