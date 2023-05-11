Проверка товара из интернет-магазина

Вопрос: «Хочу купить оригинальные кроссовки через интернет-магазин. Как убедиться, что товар действительно подлинный?»

Маргарита К.

Покупая одежду, косметику, технику и другую продукцию на онлайн-площадках, выбирайте их с бейджем «Товар проверен». Это означает, что они отвечают требованиям безопасности и имеют соответствующие документы в реестре Росаккредитации.

Проверить подлинность сертификатов и деклараций на товары продавца можно на сайте.

Что значит бейдж в карточке товара?

Товар имеет декларации и сертификаты в реестре Росаккредитации. Нажав на ссылку на бейдже, можно узнать о них подробнее.

Какие документы подтверждают безопасность товаров?

Если продукция прошла экспертизу, то на нее выдаются сертификат и декларация. Именно их наличие говорит о том, что товар безопасен.

Товары можно сертифицировать по системе ГОСТ Р или техническим регламентам Таможенного союза. Сертификаты могут выдавать только уполномоченные Росаккредитацией организации.

Чтобы получить декларацию, производитель или продавец должен передать продукцию на испытания в лабораторию. На основании их результатов он может самостоятельно зарегистрировать декларацию.

Кто проверяет товары на безопасность?

Специалисты аккредитованных лабораторий проводят испытания товаров. К некоторым, например, к игрушкам и электронике, предъявляются более строгие требования. Во время испытаний в лаборатории проверяют, соблюдены ли технические регламенты РФ и Таможенного союза.