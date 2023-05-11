Общество 11.05.2023 в 09:00

Проверка товара из интернет-магазина

Что важно знать?
A- A+
Текст: Номер один
Проверка товара из интернет-магазина
Pixabay

Вопрос: «Хочу купить оригинальные кроссовки через интернет-магазин. Как убедиться, что товар действительно подлинный?»

Маргарита К.

Покупая одежду, косметику, технику и другую продукцию на онлайн-площадках, выбирайте их с бейджем «Товар проверен». Это означает, что они отвечают требованиям безопасности и имеют соответствующие документы в реестре Росаккредитации.

Проверить подлинность сертификатов и деклараций на товары продавца можно на сайте.

Что значит бейдж в карточке товара?

Товар имеет декларации и сертификаты в реестре Росаккредитации. Нажав на ссылку на бейдже, можно узнать о них подробнее.

Какие документы подтверждают безопасность товаров?

Если продукция прошла экспертизу, то на нее выдаются сертификат и декларация. Именно их наличие говорит о том, что товар безопасен.

Товары можно сертифицировать по системе ГОСТ Р или техническим регламентам Таможенного союза. Сертификаты могут выдавать только уполномоченные Росаккредитацией организации.

Чтобы получить декларацию, производитель или продавец должен передать продукцию на испытания в лабораторию. На основании их результатов он может самостоятельно зарегистрировать декларацию.

Кто проверяет товары на безопасность?

Специалисты аккредитованных лабораторий проводят испытания товаров. К некоторым, например, к игрушкам и электронике, предъявляются более строгие требования. Во время испытаний в лаборатории проверяют, соблюдены ли технические регламенты РФ и Таможенного союза.

 

 

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии молодой водитель протаранил забор
11.05.2023 в 10:07
В Бурятии в майские праздники оживилась российско-монгольская граница
11.05.2023 в 10:06
Торговый центр в Бурятии поймали на использовании «подпольной» котельной
11.05.2023 в 10:00
Владимир Путин поручил превратить Улан-Удэ в «город-сказку»
11.05.2023 в 09:52
В Бурятии назначен Гусиноозерский межрайонный прокурор
11.05.2023 в 09:44
Проверка товара из интернет-магазина
11.05.2023 в 09:00
В Бурятии детская травля переросла в затяжную «войну»
11.05.2023 в 06:00
В Улан-Удэ сельские школьники обворовали парфюмерный магазин
10.05.2023 в 17:33
В Улан-Удэ проверяют более 1,5 тыс пожарных гидрантов
10.05.2023 в 17:22
В Бурятии «Ангара» забыла накормить пассажиров задержанных рейсов
10.05.2023 в 16:17
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 мая

Читайте также
В Бурятии в майские праздники оживилась российско-монгольская граница
Дни пиковых нагрузок - более 2000 человек в сутки - пришлись День Победы - 8-9 мая
11.05.2023 в 10:06
Торговый центр в Бурятии поймали на использовании «подпольной» котельной
Его заставили вернуться к центральному отоплению
11.05.2023 в 10:00
В Бурятии назначен Гусиноозерский межрайонный прокурор
Алексей Орлов окончил юридический факультет БГУ, в органах прокуратуры республики - с января 2003 года


11.05.2023 в 09:44
В Бурятии детская травля переросла в затяжную «войну»
Конфликт между четвероклашками перерос в яростную вражду между школой, родителями и одной семьей
11.05.2023 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru