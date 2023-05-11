Проверка товара из интернет-магазина
Вопрос: «Хочу купить оригинальные кроссовки через интернет-магазин. Как убедиться, что товар действительно подлинный?»
Маргарита К.
Покупая одежду, косметику, технику и другую продукцию на онлайн-площадках, выбирайте их с бейджем «Товар проверен». Это означает, что они отвечают требованиям безопасности и имеют соответствующие документы в реестре Росаккредитации.
Проверить подлинность сертификатов и деклараций на товары продавца можно на сайте.
Что значит бейдж в карточке товара?
Товар имеет декларации и сертификаты в реестре Росаккредитации. Нажав на ссылку на бейдже, можно узнать о них подробнее.
Какие документы подтверждают безопасность товаров?
Если продукция прошла экспертизу, то на нее выдаются сертификат и декларация. Именно их наличие говорит о том, что товар безопасен.
Товары можно сертифицировать по системе ГОСТ Р или техническим регламентам Таможенного союза. Сертификаты могут выдавать только уполномоченные Росаккредитацией организации.
Чтобы получить декларацию, производитель или продавец должен передать продукцию на испытания в лабораторию. На основании их результатов он может самостоятельно зарегистрировать декларацию.
Кто проверяет товары на безопасность?
Специалисты аккредитованных лабораторий проводят испытания товаров. К некоторым, например, к игрушкам и электронике, предъявляются более строгие требования. Во время испытаний в лаборатории проверяют, соблюдены ли технические регламенты РФ и Таможенного союза.