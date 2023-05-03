Новые тревожности жителей Бурятии

Опубликованы результаты «Национального индекса тревожностей КРОС» за первый квартал 2023 года. Исследование выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа, сообщила пресс-служба коммуникационного агентства.«Наиболее интересный итог первого квартала – это появление новых тревожностей, которые ранее вообще не фиксировались: ЧВК Редан и наступление нейросетей. И если в случае с первым можно говорить о том, что это скорее кратковременный всплеск, вызванный конкретным инфоповодом, то тревожность граждан в связи с наступлением нейросетей, это, вероятно, долгосрочный тренд, так как они и дальше будут активней проникать в нашу жизнь. Не особенно вдаваясь в детали, люди встревожены, что это начало того самого будущего, которое предсказывали в фантастических фильмах, когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека», – сообщает Андрей Лебедев, директор по аналитике КРОС и автор исследования.По индексу приживаемости (наиболее значимый показатель, измеряющий актуальность проблемы и глубину дискуссии по ней) одной из лидирующих у россиян впервые стала тревожность вокруг «Наступления нейросетей на человека». В топ-10 опасений жителей Бурятии попали также «Ход СВО», «Диверсии на территории РФ», «Тяжелые случаи ковид среди знаменитостей», «Взрывы бытового газа». Озабоченность вызывают и темы, связанные с импортозамещением, а именно дефицит запчастей.«Если не брать тему искусственного интеллекта, то значимыми остаются темы, которые затрагивают личное благополучие и ближний круг граждан. Это объясняет и внимание к новостной повестке новых медиа (мобилизация), и тревогу в связи с ростом цен и рисками дефицита импорта (в первую очередь лекарств). Показательно, что группа, которая прежде не формировала тревоги за своими пределами, смогла сделать свои опасения общими: дефицит запасных частей беспокоит автовладельцев (вне зависимости от того, есть он или нет), но он же часть более широкой тревоги по вопросу падения надежности авиа- и автосообщения из-за санкций», - говорит Пётр Кирьян, автор исследования, директор по медиапроектам КРОС.• Ход СВО• Диверсии, теракты на территории России• ЧВК Рёдан, деструктивные молодежные субкультуры• Рост цен, дефицит товаров и лекарств, падение уровня жизни• Взрывы бытового газа• Слухи о новой волне мобилизации• Наступление нейросетей на человека• Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры• Тяжелые случаи ковид среди знаменитостей• Износ импортной техники, дефицит запчастейВ СМИ и соцмедиа высказывается озабоченность относительно сроков завершения СВО. Отмечается, что продолжается фаза затяжных позиционных боев (ситуация вокруг Артемовска). И для СМИ, и для соцмедиа одна из наиболее чувствительных тем – потери российских войск. В соцсетях высказываются различные версии и догадки о размере «реальных» потерь.Наибольший резонанс в СМИ и соцмедиа в рамках данной тревожности вызвал рейд группы диверсантов на территорию Брянскую области (2 марта). Также граждане тревожились в связи с попытками атак украинских беспилотников, которые имели место не только в регионах, граничащих с Украиной, но и также в Тульской, Калужской и Московской областях. Тревожный фон также был связан с сообщениями о предотвращении ФСБ в различных регионах терактов и диверсий, задержании людей, причастных к их подготовке.В феврале население России было встревожено сообщениями о массовых драках с участием подростков, состоящих в «ЧВК Рёдан». 19 февраля в Московском ТЦ «Авиапарк» произошла стычка между представителями молодежной субкультуры «ЧВК Рёдан» с представителями другой молодежной субкультуры – «оффниками». 22 февраля в ТЦ «Авиапарк» в Москве произошла новая массовая драка с участием представители ЧВК «Рёдан». Полиция задержала 9 человек. 26 февраля в Сакте-Петербурге в ходе рейда полиции и Росгвардии было задержано более 100 подростков, собравшихся в ТРЦ «Галерея». Задержания продолжились 29 марта в ТРЦ «Порт Находка». Также в конце февраля проходили массовые задержания подростков, внешне идентифицирующихся с «ЧВК Рёдан» в других городах России – Казани, Сургуте, Якутске, Красноярске.Среди пользователей соцсетей наибольшее раздражение вызывает повышение цен на коммуналку. Помимо внепланового повышения тарифов на услуги ЖКХ с декабря 2022 г. в соцмедиа широко обсуждалось ожидаемое повышение квартплаты из-за изменения нормативов потребляемых ресурсов, относимых на общедомовые нужды. Озабоченность вызвал рост тарифов на проезд в общественном транспорте во многих регионах РФ, а также рост тарифов за проезд по платным федеральным трассам. В соцсетях традиционно подвергались сомнению официальные данные об относительно низкой инфляции и росте реальных доходов россиян.Отмечается тенденция роста числа резонансных инцидентов, связанных со взрывами бытового газа в жилых помещениях. Наиболее резонансный случай произошел в Новосибирске: 9 февраля в результате взрыва бытового газа в пятиэтажке на Линейной улице погибли 13 человек. Среди других случаев, попавших в фокус внимания СМИ и соцмедиа - взрывы газа в жилых домах в Хасавюрте (8 января), в Коломне (10 января), в городе Ефремов Тульской области (7 февраля), Чите (9 марта), Нефтекамске (17 марта).В начале первого квартала в соцсетях активно распространялись слухи и фейковые сообщения о якобы готовящейся в России новой волне мобилизации. Пользователи также беспокоились в связи с рассылкой военкоматами повесток «для уточнения данных», которые рассматривались как одна из форм скрытой мобилизации. В связи с приближением сроков весеннего призыва возобновились слухи, циркулировавшие в период осеннего призыва 2022 г. – о том, что срочников якобы отправят служить в зону СВО. Несмотря на то, что представители власти и военного ведомства периодически опровергают подобные слухи, они регулярно появляются вновь.Публикуются различные прогнозы о том, в каких профессиях искусственный интеллект и роботы смогут заменить человека в обозримом будущем. 22 марта глава SpaceX Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и еще 1000 специалистов IT-индустрии распространили письмо, в котором призвали ввести на полгода мораторий на разработку систем искусственного интеллекта более мощных, чем GPT4. По мнению авторов письма, ИИ может представлять серьезные риски для общества и человечества.В течение нескольких месяцев вся страна следила за состоянием здоровья фигуриста Романа Костомарова. 10 января 2023 г. он был госпитализирован в реанимацию больницы в Коммунарке с двусторонней пневмонией, вызванной вирусно-бактериальной инфекцией. 5 января известный актер и кинорежиссер Никита Михалков был госпитализирован с подозрением на COVID-19. Сообщалось, что у него была диагностирована пневмония. Через несколько дней телеграм-каналы и СМИ сообщали об ухудшении состояния Н.Михалкова, утверждалось, что он был переведен в реанимацию 52-й больницы.В течение первого квартала сообщалось о различных акциях против УПЦ, предпринимаемых как властями, так и противниками УПЦ в лице Православной церкви Украины, а также различных общественных движений националистического толка. В числе таких акций – лишение целого ряда священников УПЦ украинского гражданства, обвинения в адрес УПЦ в «пособничестве оккупантам», уголовные дела против священников УПЦ, захваты принадлежащих УПЦ храмов, призывы «физически устранить» УПЦ. Кульминацией для СМИ и пользователей социальных сетей стал конфликт вокруг Киево-Печерской Лавры, которая является одной из главных православных святынь Украины.Наибольшую обеспокоенность у СМИ и пользователей соцмедиа вызывает проблема запчастей для автомобилей. В январе РСА сообщал, что из-за дефицита автозапчастей страховщики почти прекратили ремонт автомобилей по ОСАГО. Отмечается тенденция роста попыток угонов автомобилей из-за дефицита и дороговизны автозапчастей. Еще одна широко подсвечиваемая проблема – сложности с сервисным обслуживанием и ремонтом принадлежащих российским авиакомпаниям самолетов иностранного производства (прежде всего Boeing и Airbus). Обсуждается статистика роста числа случаев с экстренными посадками и невылетами самолетов российских авиаперевозчиков из-за технических неполадок. В СМИ и соцмедиа обсуждаются проблемы поставок иностранных запчастей и расходных материалов, используемых для машин и оборудования в различных в различных отраслях, в том числе – сельском хозяйстве, медицине, лифтовом хозяйстве, связи, деревообрабатывающей промышленности и др., формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей. Замер проводится ежеквартально. Индекс позволяет изучить «серую зону» тревожностей граждан: регулярные социологические опросы не настроены на выявление персональных тревог, а пресса не может формировать информповестку, опираясь на частную жизнь граждан.Для проведения исследования за I квартал 2023 года были проанализированы более 315 тыс сообщений в СМИ, более 1,7 млн постов в социальных медиа («ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, Twitter, YouTube, LiveJournal, TikTok, Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), Дзен и др.).Фото: pixabay.com