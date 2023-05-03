Науку и туризм совместят летом на Байкале

На Байкале совместят науку и туризм. Летом научно-исследовательское судно Росгидромета «Профессор Вознесенский» возьмет на борт первых туристов, которые посетят шесть особо охраняемых природных территорий, расположенных у озера. Круиз будет рассчитан на 10 дней. Об этом рассказал Владимиру Путину глава минприроды России, сообщила пресс-служба ведомстваВ этом сезоне в экологических лагерях 58 национальных парков и заповедников запланирован отдых свыше 7000 школьников.«Дополнительно решили вопрос с финансированием, 100 детей сотрудников заповедных территорий и из новых республик приедут отдохнуть в национальные парки. Полностью мы возмещаем эти поездки», – заявил Александр Козлов.Помимо детей в национальных парках и заповедниках будет проходить летние практики и стажировки молодёжь. В прошлом году через ООПТ прошли 2,5 тысячи студентов ссузов и вузов. Это будущие географы, почвоведы, биологи и специалисты по лесному делу.Развитие туризма обсудили на совещании под председательством президента России Владимира Путина. Глава государства отметил значимость развития туристической отрасли.«Она чрезвычайно важна и с социальной, и с экономической точки зрения. Очень хорошо правительством была организована работа за прошедшие два года. Мы видим, каков темп, и как этот темп растет по развитию внутреннего туризма. Это очень здорово, и очень хорошо, что наши граждане деньги предпочитают оставлять на территории Российской Федерации. Это помогает сделать следующие шаги по развитию отрасли, делать ее привлекательной», – подчеркнул он.Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов напомнил о том, что уже с первого сентября 2023 года вступает в силу закон о туризме на особо охраняемых природных территориях. Такой документ разработан впервые и позволит навести порядок в области строительства туристической инфраструктуры: процедура станет прозрачной. Во-вторых, защитит национальные парки и заповедники от чрезмерного влияния человека на уникальные природные системы.«К закону мы уже разработали 13 правительственных актов, утвердим их к августу. Напомню, что не вся особо охраняемая территория доступна туристам. Из 75 млн гектаров только на шести миллионах разрешено заниматься рекреационной деятельностью в национальных парках. И с начала года их уже посетило свыше 2,3 млн туристов. Это в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года. В прошлом году на это время было 1,4 млн туристов», – добавил Александр Козлов.Глава минприроды России обозначил два приоритетных направления работы в сфере заповедного туризма в 2023 году. Это создание инфраструктуры гостеприимства и расширение линейки туристических услуг. Из бюджета министерства на создание инфраструктуры в национальных парках и заповедниках будет направлено 270 млн рублей, дополнительно по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» до 2025 года запланированы 5,1 млрд рублей.«Мы подготовили перечень, что необходимо закупить, построить, обновить. Предложения дали 87 национальных парков и заповедников. В основном, это, конечно, создание глэмпингов и гостевых домов: 37 объектов. Строительство 11 музеев и визит-центров. Оборудование смотровых вышек, понтонных мостов и причалов, реконструкции природных комплексов», – сказал Александр Козлов.Кроме того, ведется работа по подготовке перечня мероприятий на 2024–2025 годы. Он будет сформирован уже к 1 июня. Финансирование мероприятий планируется осуществить через госпрограмму «Охрана окружающей среды». Что же касается туристического сезона этого года, то особо охраняемые природные территории уже запланировали новые маршруты.«В этом году заработает подводная тропа для дайверов в Дальневосточном морском заповеднике (Приморский край). 25 километров в районе островов Римского-Корсакова – это залив Петра Великого. До этого, официально, работал всего один подобный маршрут, на Алтае – Телецкое озеро. С 1 мая заработал маршрут по Яузским болотам в нацпарке «Лосиный остров» (Москва). Это сплав на байдарках, чтобы понаблюдать за птицами, которые здесь живут», – сообщил Александр Козлов.Ведутся работы и по развитию круизного туризма. В доках Славянского судоремонтного завода уже ремонтируется судно «Профессор Хромов». К летнему сезону судно Росгидромета отправится в первый круиз. Переоборудование второго судна «Академик Шокальский» из научного в пассажирский класс начнется также в этом году, а выход на маршруты планируется уже в следующем – 2024 году.Фото: mnr.gov.ru