Общество 03.05.2023 в 11:29
В Улан-Удэ создали службу мостов и путепроводов
Ее специалисты уже приступили к работе
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству запустил в работу первую в городе службу мостов и путепроводов, которая будет отвечать за их содержание. На эти цели в 2023 году по поручению мэра Игоря Шутенкова выделили 8,1 млн рублей.
- Мы обследовали все объекты в нашем городе. Всего на балансе комбината числятся 29 мостов и путепроводов, из них восемь находятся в неудовлетворительном состоянии. Постепенно служба мостов и путепроводов приведет их в порядок, - рассказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.
Сейчас работы ведутся на Левобережном мосту. Здесь опорные части моста доукомплектовали защитными футлярами и всеми необходимыми крепежами. Также выполнена отсыпка и планировка откосов берегоукрепительного конуса со стороны улицы Борсоева. Следующим этапом специалисты планируют провести лазерную очистку ограждений моста и нанести на них антикоррозийное покрытие. Все восстановительные работы здесь планируют завершить до конца сентября.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Мы обследовали все объекты в нашем городе. Всего на балансе комбината числятся 29 мостов и путепроводов, из них восемь находятся в неудовлетворительном состоянии. Постепенно служба мостов и путепроводов приведет их в порядок, - рассказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.
Сейчас работы ведутся на Левобережном мосту. Здесь опорные части моста доукомплектовали защитными футлярами и всеми необходимыми крепежами. Также выполнена отсыпка и планировка откосов берегоукрепительного конуса со стороны улицы Борсоева. Следующим этапом специалисты планируют провести лазерную очистку ограждений моста и нанести на них антикоррозийное покрытие. Все восстановительные работы здесь планируют завершить до конца сентября.
Фото: мэрия Улан-Удэ