В Улан-Удэ создали службу мостов и путепроводов

В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству запустил в работу первую в городе службу мостов и путепроводов, которая будет отвечать за их содержание. На эти цели в 2023 году по поручению мэра Игоря Шутенкова выделили 8,1 млн рублей.- Мы обследовали все объекты в нашем городе. Всего на балансе комбината числятся 29 мостов и путепроводов, из них восемь находятся в неудовлетворительном состоянии. Постепенно служба мостов и путепроводов приведет их в порядок, - рассказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Сейчас работы ведутся на Левобережном мосту. Здесь опорные части моста доукомплектовали защитными футлярами и всеми необходимыми крепежами. Также выполнена отсыпка и планировка откосов берегоукрепительного конуса со стороны улицы Борсоева. Следующим этапом специалисты планируют провести лазерную очистку ограждений моста и нанести на них антикоррозийное покрытие. Все восстановительные работы здесь планируют завершить до конца сентября.Фото: мэрия Улан-Удэ