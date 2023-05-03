Общество 03.05.2023 в 12:00
Кто делает вид, что платит, а кто – что работает?
Только четверть жителей Бурятии и ДФО вполне устраивает уровень текущей заработной платы
Текст: Номер один
Только 26% жителей Бурятии и Дальнего Востока вполне устраивает уровень текущей заработной платы. По сравнению с 2022 годом доля таких ответов упала на 4 п.п. Еще 71% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше (доля таких ответов выросла на 6 п.п.). А 5% затруднились ответить.
Об этом сообщает Служба исследований hh.ru, которая выясняла, довольны ли жители Дальнего Востока и Бурятия уровнем зарплаты, а также приходилось ли им сталкиваться с задержкой выплат от работодателя. Опрос проводился с 3 –го по 21 апреля среди 5 334 российских соискателей работы.
Чаще прочих своей зарплатой удовлетворены представители профессиональных сфер «Безопасность» (35%), а также «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%).
Доля тех, кого не устраивает текущая зарплата, наиболее высока в сферах «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%).
Почти половина (48%) жителей дальневосточных регионов, в том числе Бурятии, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два раза и более. Каждый четвертый (24%) хотел бы повышения на 40-50% от текущего уровня, каждый пятый (19%) – на 20-40%. Ещё 5% отметили, что им хватило бы увеличения зарплаты в пределах 20%, а 6% - затруднились ответить на вопрос.
Доля тех, кто мечтает об увеличении зарплаты как минимум в два раза, наиболее высока среди ИТ-специалистов (56%), работников науки и образования и юристов (по 54%).
С задержкой зарплаты в течение 2022 года столкнулись 20% жителей Бурятии и Дальнего Востока в целом: 1% – однократно, 19% - несколько раз. Еще 75% рассказали, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя, а 4% в 2022 году не работали.
В профессиональном плане чаще всего зарплату задерживали специалистам из профсфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (здесь с задержкой зарплаты в 2022 году столкнулись 48% опрошенных), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (33%) и «Строительство, недвижимость» (30%).
По результатам опроса также выяснилось, что с начала 2023 года зарплата выросла у 26% дальневосточников, у 15% - стала ниже. У остальных 58% – осталась без изменений.
Фото: «Номер один»
Об этом сообщает Служба исследований hh.ru, которая выясняла, довольны ли жители Дальнего Востока и Бурятия уровнем зарплаты, а также приходилось ли им сталкиваться с задержкой выплат от работодателя. Опрос проводился с 3 –го по 21 апреля среди 5 334 российских соискателей работы.
Чаще прочих своей зарплатой удовлетворены представители профессиональных сфер «Безопасность» (35%), а также «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%).
Доля тех, кого не устраивает текущая зарплата, наиболее высока в сферах «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%).
Почти половина (48%) жителей дальневосточных регионов, в том числе Бурятии, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два раза и более. Каждый четвертый (24%) хотел бы повышения на 40-50% от текущего уровня, каждый пятый (19%) – на 20-40%. Ещё 5% отметили, что им хватило бы увеличения зарплаты в пределах 20%, а 6% - затруднились ответить на вопрос.
Доля тех, кто мечтает об увеличении зарплаты как минимум в два раза, наиболее высока среди ИТ-специалистов (56%), работников науки и образования и юристов (по 54%).
С задержкой зарплаты в течение 2022 года столкнулись 20% жителей Бурятии и Дальнего Востока в целом: 1% – однократно, 19% - несколько раз. Еще 75% рассказали, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя, а 4% в 2022 году не работали.
В профессиональном плане чаще всего зарплату задерживали специалистам из профсфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (здесь с задержкой зарплаты в 2022 году столкнулись 48% опрошенных), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (33%) и «Строительство, недвижимость» (30%).
По результатам опроса также выяснилось, что с начала 2023 года зарплата выросла у 26% дальневосточников, у 15% - стала ниже. У остальных 58% – осталась без изменений.
Фото: «Номер один»