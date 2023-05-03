В Улан-Удэ завели уголовное дело на директора сети образовательных центров

Как сообщили «Номер один» в Следственном управлении СК по Бурятии, отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по заявлению работников косметологического центра и образовательного центра.

- Дела по заявлениям работников организаций соединены в одно производство в отношении индивидуального предпринимателя и в настоящее время расследуются. Дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст.145.1 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев, - уточнили в управлении.

Напомним, в марте улан-удэнки, работающие в сети образовательных центров, обратились в Следственный комитет с жалобами на невыплату им зарплаты в течение длительного времени. Также горожанки обнародовали эти факты в соцсетях.

Сотрудники одной из сетей образовательных центров рассказали в соцсетях о недобросовестном отношении к работникам и клиентам образовательного центра.

- В нашем городе есть сеть образовательных центров, которыми владеет семейная пара. Директор нанимает огромное количество сотрудников, набирает сотни учеников, а потом не платит сотрудникам, из-за чего срываются занятия. А когда возмущенные родители пытаются вернуть деньги, то Елена их игнорирует и пропадает с радаров. И, как выяснилось, такая система работы у нее уже больше девяти лет. Сами же работники центра не могут получить свои заработанные деньги за несколько месяцев, а кто-то и за несколько лет, - поведали разгневанные сотрудники образовательного центра.

Сотрудники также отмечали хамскую манеру общения своего директора, которая общается с ними свысока, а на просьбы выплатить наконец-то зарплату отвечает отказом либо обещает расчет в ближайшие дни, но деньги в итоге так и не отдает.

- Одни отговорки, а если же случается «чудо», то зарплата падает в размере 5-7 тысяч, а затем снова молчат месяцами. Притом отношение к преподавателям неуважительное, грубят, угрожают. Из-за этого текучка кадров огромная, но Елену это устраивает, - отмечают преподаватели.



Фото: "Номер один"