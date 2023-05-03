Общество 03.05.2023 в 15:07
В Забайкалье чиновникам уменьшат «золотые парашюты»
Суд признал незаконными необоснованно высокие доплаты к пенсиям краевых госслужащих
Текст: Номер один
Прокуратура Забайкальского края провела проверку соответствия федеральному законодательству положений краевого закона «Об отдельных вопросах обеспечения деятельности лиц, замещающих государственные должности Забайкальского края».
Как сообщили в надзорном органе, установлено, что этим законом, вопреки указу президента РФ № 854, лицам, замещавшим государственные должности края менее 6 лет и не достигшим пенсионного возраста, предоставлено право получать доплату к пенсии в размере 75 % от среднемесячного денежного вознаграждения (вместо 55%). Это ежегодно влечет расходование из регионального бюджета свыше 7 млн рублей. При этом бюджет края является дотационным, расходные обязательства обеспечиваются лишь на 70%.
На основании этих обстоятельств прокуратура края в октябре 2022 года принесла протест на противоречащие положения закона, который отклонен по результатам рассмотрения.
Не согласившись с этим, надзорное ведомство направило в суд административное исковое заявление о признании недействующим спорного положения закона после вступления в законную силу судебного решения.
Забайкальский краевой суд 2 мая, рассмотрев иск, требование прокуратуры удовлетворил. Решение суда в законную силу пока не вступило.
Напомним, аналогичный комплекс вопросов имеет большую историю в Бурятии. Как сообщал «Номер один», в феврале 2018 года Народный Хурал республики одобрил законопроект, внесенный главой республики Алексеем Цыденовым и урезающий доплаты к пенсиям бывших чиновников. Как отметила тогда министр соцзащиты Татьяна Быкова, представляя проект закона, он сокращал вип-пенсии по разным категориям получателей. Пенсионерам органов законодательной и исполнительной власти, органов и государственной власти и управления БМАССР, БурАССР, БурССР, КПСС, уменьшался процент по стажу до 50 и 70 процентов в зависимости от стажа. Президенту (главе) республики Бурятия уменьшение составило 40% от 0,8 денежного вознаграждения и 55% от 0,8 денежного вознаграждения в зависимости от стажа, для депутатов Хурала на 30%, остальным госслужащим на 10%.
Общая экономия в результате «урезания» составила 21 млн рублей в год, или менее 10% трат бюджета региона на вип-доплаты. В 2017 году сумма, потраченная на вип-пенсионеров, превышала 270 млн рублей. Впрочем, уже тогда не все депутаты согласились с половинчатым решением проблемы, некоторые выступали за полную отмену пенсионных доплат чиновникам.
В целом же борьба с вип-пенсиями продолжалась несколько лет. В 2016 году по инициативе все того же Михаила Гергенова доплаты были урезаны всем получателям на 40%, но на период с июня до 31 декабря. В 2017 году выплаты были восстановлены в полном объёме – бюджет потратил на них 272 млн рублей. В апреле 2017 года Народный Хурал отказался сокращать вип-пенсии и проголосовал против законопроекта, урезающего доплаты навсегда на 40%. Компромисс был найден лишь в начале 2018 года.
Заметим, что, если дискуссии возобновятся в Бурятии, то менее острыми не станут. Скорей наоборот, повышение пенсионного возраста, подготовка новых вариантов начисления пенсий обычным россиянам, снижение реальных доходов населения, рост социального неравенства в стране еще более «подогреют» тему.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в надзорном органе, установлено, что этим законом, вопреки указу президента РФ № 854, лицам, замещавшим государственные должности края менее 6 лет и не достигшим пенсионного возраста, предоставлено право получать доплату к пенсии в размере 75 % от среднемесячного денежного вознаграждения (вместо 55%). Это ежегодно влечет расходование из регионального бюджета свыше 7 млн рублей. При этом бюджет края является дотационным, расходные обязательства обеспечиваются лишь на 70%.
На основании этих обстоятельств прокуратура края в октябре 2022 года принесла протест на противоречащие положения закона, который отклонен по результатам рассмотрения.
Не согласившись с этим, надзорное ведомство направило в суд административное исковое заявление о признании недействующим спорного положения закона после вступления в законную силу судебного решения.
Забайкальский краевой суд 2 мая, рассмотрев иск, требование прокуратуры удовлетворил. Решение суда в законную силу пока не вступило.
Напомним, аналогичный комплекс вопросов имеет большую историю в Бурятии. Как сообщал «Номер один», в феврале 2018 года Народный Хурал республики одобрил законопроект, внесенный главой республики Алексеем Цыденовым и урезающий доплаты к пенсиям бывших чиновников. Как отметила тогда министр соцзащиты Татьяна Быкова, представляя проект закона, он сокращал вип-пенсии по разным категориям получателей. Пенсионерам органов законодательной и исполнительной власти, органов и государственной власти и управления БМАССР, БурАССР, БурССР, КПСС, уменьшался процент по стажу до 50 и 70 процентов в зависимости от стажа. Президенту (главе) республики Бурятия уменьшение составило 40% от 0,8 денежного вознаграждения и 55% от 0,8 денежного вознаграждения в зависимости от стажа, для депутатов Хурала на 30%, остальным госслужащим на 10%.
Общая экономия в результате «урезания» составила 21 млн рублей в год, или менее 10% трат бюджета региона на вип-доплаты. В 2017 году сумма, потраченная на вип-пенсионеров, превышала 270 млн рублей. Впрочем, уже тогда не все депутаты согласились с половинчатым решением проблемы, некоторые выступали за полную отмену пенсионных доплат чиновникам.
В целом же борьба с вип-пенсиями продолжалась несколько лет. В 2016 году по инициативе все того же Михаила Гергенова доплаты были урезаны всем получателям на 40%, но на период с июня до 31 декабря. В 2017 году выплаты были восстановлены в полном объёме – бюджет потратил на них 272 млн рублей. В апреле 2017 года Народный Хурал отказался сокращать вип-пенсии и проголосовал против законопроекта, урезающего доплаты навсегда на 40%. Компромисс был найден лишь в начале 2018 года.
Заметим, что, если дискуссии возобновятся в Бурятии, то менее острыми не станут. Скорей наоборот, повышение пенсионного возраста, подготовка новых вариантов начисления пенсий обычным россиянам, снижение реальных доходов населения, рост социального неравенства в стране еще более «подогреют» тему.
Фото: «Номер один»
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