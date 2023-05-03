В Улан-Удэ стартовало строительство волейбольного центра

Вчера в 103-м микрорайоне Улан-Удэ стартовало строительство волейбольного центра, сообщил министр спорта Бурятии Иван Козырев. Он разместиться на территории за Региональным центром единоборств «Патриот». Сегодня там активно ведётся жилищная застройка.Проект комплекса представлен в виде частной концессионной инициативы ООО «Центр волейбола Эйс». Он будет состоять из 4 функциональных зон – 2 волейбольных поля и 2 поля для пляжного волейбола. Ожидается, что объект будет сдан уже в декабре этого года.Общая стоимость проекта – не менее 200 миллионов рублей. Большая часть из них выделена в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».«Я уверен, что со временем сотни посетителей и занимающихся центра обязательно дадут ему свое «народное» название, как это обычно происходит со всеми любимыми местами в городе», - поделится своими ожиданиями министр спорта Бурятии Иван Козырев.Как отмечают в Минспорте, по официальной статистике волейболом в Бурятии занимаются более 42 тысяч человек. Это наибольшее количество среди всех видов спорта.Фото: Минспорт Бурятии