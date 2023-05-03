Общество 03.05.2023 в 16:02

В Улан-Удэ стартовало строительство волейбольного центра

Объект обещают сдать уже в декабре этого года
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ стартовало строительство волейбольного центра
Вчера в 103-м микрорайоне Улан-Удэ стартовало строительство волейбольного центра, сообщил министр спорта Бурятии Иван Козырев. Он разместиться на территории за Региональным центром единоборств «Патриот». Сегодня там активно ведётся жилищная застройка.

Проект комплекса представлен в виде частной концессионной инициативы ООО «Центр волейбола Эйс». Он будет состоять из 4 функциональных зон – 2 волейбольных поля и 2 поля для пляжного волейбола. Ожидается, что объект будет сдан уже в декабре этого года.

Общая стоимость проекта – не менее 200 миллионов рублей. Большая часть из них выделена в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

«Я уверен, что со временем сотни посетителей и занимающихся центра обязательно дадут ему свое «народное» название, как это обычно происходит со всеми любимыми местами в городе», - поделится своими ожиданиями министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Как отмечают в Минспорте, по официальной статистике волейболом в Бурятии занимаются более 42 тысяч человек. Это наибольшее количество среди всех видов спорта.

Фото: Минспорт Бурятии
Теги
строительство

Все новости

В Улан-Удэ одобрили новую площадку под гаражи для автомобилистов 113 квартала
03.05.2023 в 17:16
В Бурятии нашлась пропавшая в лесу женщина
03.05.2023 в 16:53
В Улан-Удэ стартовало строительство волейбольного центра
03.05.2023 в 16:02
В Забайкалье чиновникам уменьшат «золотые парашюты»
03.05.2023 в 15:07
Иволгинский район попросил помощи депутатов в вопросе с федеральной землей
03.05.2023 в 15:02
Опасным мостом в Подлопатках заинтересовался СКР
03.05.2023 в 14:48
Девятого мая салют в Улан-Удэ состоится
03.05.2023 в 13:33
Мэрия: Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится не ранее 10 мая
03.05.2023 в 13:21
В Улан-Удэ завели уголовное дело на директора сети образовательных центров
03.05.2023 в 12:54
В Бурятии отремонтировали мост, с которого упала женщина
03.05.2023 в 12:39
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 мая

Читайте также
В Улан-Удэ одобрили новую площадку под гаражи для автомобилистов 113 квартала
Ранее гаражи перенесли, чтобы возвести детскую площадку
03.05.2023 в 17:16
В Забайкалье чиновникам уменьшат «золотые парашюты»
Суд признал незаконными необоснованно высокие доплаты к пенсиям краевых госслужащих
03.05.2023 в 15:07
Опасным мостом в Подлопатках заинтересовался СКР
Следователи проверят информацию  СМИ о падении женщины с моста
03.05.2023 в 14:48
Девятого мая салют в Улан-Удэ состоится
Артиллеристы ВВО готовятся к салюту в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
03.05.2023 в 13:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru