Общество 09.05.2023 в 08:20

Начальник «Южного Байкала» поздравил жителей Бурятии с Днем Победы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, земляки!
A- A+
Начальник «Южного Байкала» поздравил жителей Бурятии с Днем Победы
Сердечно поздравляю вас и членов ваших семей с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне! Это беспрецедентное историческое событие объединяет граждан не только нашей страны, но мировое сообщество единым патриотическим духом и гордостью за нашу Родину!

Сегодня, в день 78-летия Великой Победы, мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу! Мы никогда не забудем мужества и самопожертвования защитников нашего Отечества и той высокой цены, которую пришлось заплатить за жизнь и свободу будущих поколений!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и мужество, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу! Ваш жизненный путь является нравственным примером, источником духовной силы для преодоления любых трудностей и испытаний! Здоровья, бодрости духа, благополучия, мирного неба над головой и долгих лет жизни! Пусть вас не покидает вера в Россию и ее будущее, а мир и благополучие всегда будут в ваших домах.

С праздником! С Днем Великой Победы!

С глубоким уважением, начальник ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров
Теги
день победы

Все новости

Начальник «Южного Байкала» поздравил жителей Бурятии с Днем Победы
09.05.2023 в 08:20
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы
09.05.2023 в 08:00
В Улан-Удэ изобрели защиту от дронов
09.05.2023 в 07:00
В Улан-Удэ очевидцы сообщают, что неизвестный на улице приставал к девочке-подростку
08.05.2023 в 23:46
В Бурятии синоптики рассказали, какая погода ждет жителей 9 мая
08.05.2023 в 22:17
В Бурятии запретили крупные фейерверки на День Победы
08.05.2023 в 22:01
В Улан-Удэ водитель сбил 9-летнего мальчика на велосипеде
08.05.2023 в 18:10
В Бурятии в Байкал разово выпустили миллион личинок омуля
08.05.2023 в 16:50
Бурятия и Монголия будут информировать друг друга о вспышках болезней скота
08.05.2023 в 16:04
В районе Бурятии на трассе перевернулась машина
08.05.2023 в 15:28
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы
Уважаемые улан-удэнцы!
09.05.2023 в 08:00
В Улан-Удэ изобрели защиту от дронов
Научные разработки авиатехникума могут спасти тысячи жизней
09.05.2023 в 07:00
В Бурятии синоптики рассказали, какая погода ждет жителей 9 мая
Местами воздух прогреется до 26 градусов тепла
08.05.2023 в 22:17
В Бурятии запретили крупные фейерверки на День Победы
Ограничения объяснили "пожароопасным периодом"
08.05.2023 в 22:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru