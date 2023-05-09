Начальник «Южного Байкала» поздравил жителей Бурятии с Днем Победы

Сердечно поздравляю вас и членов ваших семей с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне! Это беспрецедентное историческое событие объединяет граждан не только нашей страны, но мировое сообщество единым патриотическим духом и гордостью за нашу Родину!Сегодня, в день 78-летия Великой Победы, мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу! Мы никогда не забудем мужества и самопожертвования защитников нашего Отечества и той высокой цены, которую пришлось заплатить за жизнь и свободу будущих поколений!Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и мужество, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу! Ваш жизненный путь является нравственным примером, источником духовной силы для преодоления любых трудностей и испытаний! Здоровья, бодрости духа, благополучия, мирного неба над головой и долгих лет жизни! Пусть вас не покидает вера в Россию и ее будущее, а мир и благополучие всегда будут в ваших домах.С праздником! С Днем Великой Победы!