Общество 04.05.2023 в 11:18

В Бурятии автоинспекторы спасли девушку

Полицейские оперативно довезли больную сельчанку до врачей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии автоинспекторы спасли девушку
В Тункинском районе Бурятии автоинспекторы оказали помощь сельчанке, которая нуждалась в экстренной помощи медиков.

Как рассказали в МВД Бурятии, вечером 2 мая к экипажу ДПС в составе старших лейтенантов Юрия Базарова и Алдара Хумаева, несущего службу на автодороге Култук-Монды, подъехал автомобиль. Из него выбежал взволнованный мужчина, который попросил о помощи. В его автомобиле находилась жительница села Гужиры, нуждающаяся в экстренной медицинской помощи. У девушки были судороги и затрудненное дыхание, поднялось давление. Сельчанин попросил полицейских оперативно сопроводить их до выехавшей навстречу машины скорой.

Автоинспекторы пересадили девушку и ее супруга в служебный автомобиль и выехали навстречу скорой. Встретив врачей через несколько минут, они передали им больную сельчанку.

«Благодаря тому, что девушку своевременно доставили в больницу, удалось избежать трагедии. В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии и реанимации под наблюдением врачей», - сообщили в МВД.

Фото: МВД Бурятии
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