Жительница Бурятии выиграла «битву» за жилье

Жительница Кяхтинского района вступила в юридическую битву с местной администрацией, которая по какой-то причине решила оставить женщину без права на жилищную субсидию.Семья жительницы Кяхтинского района (назовем ее Александра) стояла в очереди на получение жилищной субсидии с 2016 года. Деньги на приобретение квартиры или дома ей должны были выдать по программе «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия».Впрочем, как рассказала сама Александра, администрация района не один раз отказывала ей в постановке на учет. Тем не менее в июле 2021 года она все же попала в очередь молодых семей. Но меньше чем через год – в середине июня 2022 года - ее снова выкинули из списка. Причина в том, что ей исполнилось полных 36 лет. А, как известно, молодые семьи имеют право на поддержку только если каждый из ее членов не старше 35 лет.Александре этот факт не понравился, к тому же она усомнилась в том, что действия местной администрации законны. И обратилась в районную прокуратуру. Прошла проверка, и выяснилось, что кяхтинские чиновники и вправду нарушали.В итоге женщина, вооружившись итогами прокурорской проверки, чувством несправедливости и знанием законов отправилась в суд.«Истец не согласна с решением администрации МО «Кяхтинский район» о снятии ее семьи с очереди на улучшение жилищных условий, так как на момент включения ее на очередь на получение субсидии ей не было 35 лет. Кроме того, ответчик грубо нарушил сроки рассмотрения ее обращений (заявлений). Ответчик, включив семью истца в списки на получение субсидии 14.07.2021 года, в течение 11 месяцев никаких мер не принимал, дождался, когда 05.06.2022 года ей исполнится 36 лет, и исключил ее семью из списка. Незаконными действиями ответчика истцу причинен моральный вред, поскольку в течение шести лет она была вынуждена снова и снова подавать заявления на получение жилищной субсидии и получать отказы. В результате допущенной волокиты ответчик нарушил ее права, а также права ее троих несовершеннолетних детей», - изложила она свою позицию в суде.Первый суд закончился для Александры оглушительным успехом: решение Кяхтинской администрации об исключении ее из очереди признали незаконным, восстановили семью женщины в списках. Но не просто, а сразу под номером один. Администрацию и Минспорта Бурятии (курирующего льготы для молодых семей) обязали выдать свидетельство о праве получения субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения. Ну и – вишенка на торте – моральный ущерб в 100 тыс. рублей.Чиновники Кяхтинского района, видимо, такому раскладу не обрадовались. Чем им не угодила Александра, раз они столько лет пытались ее отшить, а затем и вовсе выкинули из очереди, не имея законных оснований? Неужели тем, что она осмелилась требовать то, что положено ей по закону?В любом случае чиновники отправились в Верховный суд с апелляционной жалобой. И там они вывалили на стол все свои аргументы. Причем снабжая их весьма сомнительными комментариями.К примеру, чиновники рассказали, что Александра, когда подавала заявку, не указала доходы отца своих детей. И взяли на себя смелость сказать, что «в ее действиях есть признаки состава преступления как мошенничество». Хотя непонятно, как одно связано с другим.«В связи с достижением возраста 36 лет семья заявителя обоснованно была исключена из списка претендентов на получение социальной выплаты. До этого момента семья истца до достижения 36 лет не смогла бы получить, так как до нее стояли в очереди еще четыре семьи».Тот факт, что администрация нарушила сроки рассмотрения, чиновники признали. И даже сообщили «радостную» новость: виновному в этом официально сделали замечание.Что касается морального вреда, с одной стороны, чиновники уверяют, что никакого вреда не было. С другой – тут же! – говорят, что сумма компенсации за моральный вред завышена. Почему? Потому что «администрация является бюджетной организацией». Логика районных чиновников не перестает восхищать.Верховный суд жалобу рассмотрел. И решил изменить решение суда первой инстанции. Решение районной администрации об исключении Александры из очереди по-прежнему остается незаконным. И ее по-прежнему обязаны восстановить в списках, но уже не под номером один. А моральный вред уменьшен до 20 тыс. рублей.Обновленное решение суда хоть и нельзя назвать победой чиновников, но оно дает им больше возможностей для затягивания процесса. Ведь если тем вздумается, они могут поставить Александру в самый конец списка и затянуть процесс настолько, что ждать придется годами.Впрочем, женщина уже знает, на каком языке нужно разговаривать с бюрократами. И эта «битва» еще не закончена.Фото: pixabay.com