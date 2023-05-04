Общество 04.05.2023 в 16:44

В Бурятии хотят создать агропарк «Тугнуйская долина»

Планируется ввести в оборот 15 тыс гектаров земель, орошаемых водами карьеров Тугнуйского угольного разреза
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В Бурятии хотят создать агропарк «Тугнуйская долина»
В Бурятии в Мухоршибирском районе планируется выращивать кормовые культуры с использованием очищенных карьерных вод. Инвестпроект по созданию агропарка «Тугнуйская долина» предусматривает орошение 15 тыс гектаров земель с использованием вод из карьеров Тугнуйского угольного разреза (СУЭК), сообщили в минсельхозпроде республики.

«Разрез «Тугнуйский» может гарантировано поставлять около 16-20 млн кубометров воды в год. На сегодня к работе над реализацией инвестпроекта приступил проектный офис, созданный Фондом регионального развития Бурятии. Тугнуйский угольный разрез начал работу по разработке проектно-сметной документации. Для строительства оросительной системы администрация Мухоршибирского района формирует земельные участки, определяется перечень потенциальных сельхозтоваропроизводителей, которые смогут использовать будущую оросительную систему», -- рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии  Галсан Дареев.

Создание агропарка «Тугнуйская долина» позволит ввести в оборот 15 тыс гектаров мелиорируемых земель. Предварительная стоимость проекта составляет 5 млрд рублей. На сегодня в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории проведены исследования качества воды на кормовых и посевных культурах, также в лаборатории Б ГСХА исследовано влияние выращенных растений на животный мир. Специалисты подтвердили, что негативного влияния не выявлено.
  
Фото: минсельхозпрод Бурятии
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