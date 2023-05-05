Общество 05.05.2023 в 09:08
В БГУ будут изучать русский сотрудники монгольского Музея Чингисхана
Музей и Бурятский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве
Текст: Номер один
Музей Чингисхана и Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова подписали соглашение о сотрудничестве в области науки, исследований, образования и культуры, сообщило МОНЦАМЭ.
Документ с монгольской стороны подписал директор музея С.Чулуун, с российской - ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов.
В рамках сотрудничества сотрудники музея будут проходить в российском университете курсы повышения квалификации, а также будут изучать русский язык по специальной программе.
Фото: montsame.mn
Документ с монгольской стороны подписал директор музея С.Чулуун, с российской - ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов.
В рамках сотрудничества сотрудники музея будут проходить в российском университете курсы повышения квалификации, а также будут изучать русский язык по специальной программе.
Фото: montsame.mn