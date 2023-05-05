В Улан-Удэ ремонтируют двухэтажные деревянные дома по улице Хрустальная

В Улан-Удэ капитальный ремонт ожидает все двухэтажные деревянные дома, расположенные по ул. Хрустальной. На объектах отремонтируют электрику, обновят крыши и в одном из домов приведут в порядок фундамент и подвал. На эти цели потратят почти 30 млн руб, сообщили в Фонде капитального ремонта Бурятии.Все 17 домов по ул. Хрустальной построены еще в 30-е годы прошлого века. Нынче в каждом доме будет обновлена система электроснабжения, в большей части из них работы уже завершены. На объектах устанавливают новые этажные щиты, автоматические выключатели, меняют вводно-распределительные устройства, проводку, устанавливают энергосберегающие светильники с датчиками движения. Капремонт электрики позволит повысить пожарную безопасность и энергоэффективность жилых домов.«Во время капитального ремонта вся алюминиевая общедомовая кабельная продукция меняется на медную. У медной проводки более высокие гибкость, качество и надежность, что увеличивает срок службы. Это существенно влияет на безопасность проживания граждан», - подчеркивают в Фонде капитального ремонта.В 13 домах по ул . Хрустальной подрядчики отремонтируют крыши, пять из которых обновляются уже сейчас - их готовность превышает 70%. Для ремонта крыш еще восьми объектов ведется разработка проектно-сметной документации. Кроме этого, в доме по ул. Хрустальной, 17 подрядчик отремонтирует фундамент и подвал.Напомним, ремонт домов в Бурятии проводится в соответствии с региональной программой. Её реализация направлена на обеспечение безопасности проживания населения, снижение уровня износа жилищного фонда и улучшение условий проживания граждан. В 2023 году в Бурятии запланировано отремонтировать 522 многоквартирных дома и завершить 883 вида работ.Фото: ФКР Бурятии