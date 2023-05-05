Общество 05.05.2023 в 14:04

В Улан-Удэ цены на квартиры в новостройках за квартал выросли на 5%

Стоимость жилья на вторичке тоже немного подросла
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ цены на квартиры в новостройках за квартал выросли на 5%
В Бурятии на конец первого квартала 2023 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 86 658 рублей, на вторичном рынке – 87 717 рублей. Такие данные озвучил сегодня Бурятстат.

«В I квартале 2023 года по отношению к IV кварталу 2022 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 4,9%, на вторичном рынке – на 1,6%», - сообщает ведомство.

Наибольший рост цен наблюдался на первичном рынке жилья. Так квартиры среднего качества (типовые) выросли на 3,8%, квартиры улучшенного качества – на 5,8%.

На вторичном рынке жилья рост цен на квартиры среднего качества (типовые) и улучшенного качества составил 1,5% и 1,8% соответственно. Снижение цен наблюдалось на квартиры низкого качества - на 1,9%.


Фото: «Номер один», инфографика: Бурятстат
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