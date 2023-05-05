В Улан-Удэ цены на квартиры в новостройках за квартал выросли на 5%

На вторичном рынке жилья рост цен на квартиры среднего качества (типовые) и улучшенного качества составил 1,5% и 1,8% соответственно. Снижение цен наблюдалось на квартиры низкого качества - на 1,9%.





В Бурятии на конец первого квартала 2023 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 86 658 рублей, на вторичном рынке – 87 717 рублей. Такие данные озвучил сегодня Бурятстат.«В I квартале 2023 года по отношению к IV кварталу 2022 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 4,9%, на вторичном рынке – на 1,6%», - сообщает ведомство.Наибольший рост цен наблюдался на первичном рынке жилья. Так квартиры среднего качества (типовые) выросли на 3,8%, квартиры улучшенного качества – на 5,8%.Фото: «Номер один», инфографика: Бурятстат