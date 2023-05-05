В Забайкалье ТГК-14 завысила тариф на теплоэнергию для предпринимателей

Прокуратура Забайкальского края провела проверку жалобы о необоснованно высоких тарифах на теплоэнергию для предпринимателей. По итогам проверки первый заместитель прокурора края Эдуард Мухаметов оспорил в суде соответствующие положения приказа краевой РСТ, сообщили в пресс-службе надзорного органа.Установлено, что Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края в декабре 2018 года утвердила тарифы на услуги публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» для потребителей, обслуживаемых читинскими теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) 1 и 2, а также Приаргунской и Шерловогорской ТЭЦ.В соответствии с этим правовым актом, на 2022–2023 годы для бюджетных организаций и хозяйствующих субъектов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) тариф предусмотрен выше экономически обоснованного в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, что противоречит закону и ущемляет права представителей бизнеса. К примеру, предприниматели из Читы в 2023 году должны платить 2 148 рублей за Гигакалорию, тогда как экономически обоснованным является тариф 1400 руб/Гкал.Забайкальский краевой суд согласился с позицией надзорного ведомства и удовлетворил исковые требования, признав правовой акт в указанной части недействующим со дня принятия, возложив на административного ответчика обязанность принять новый нормативный правовой акт.Решение суда в законную силу не вступило, отметили в прокуратуре. Вступление решения суда в силу и установление РСТ новых тарифов повлечет возможность перерасчета потребителям платы за оспоренный период.Фото: ТГК-14