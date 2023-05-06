В Улан-Удэ ожила скандальная стройка

На одной из последних сессий Народного Хурала Бурятии один из депутатов, говоря о приближающемся праздновании 100-летия образования республики, посетовал на строительство полуподземного ТРЦ под оперным театром. Он выразил непонимание того, когда строительство завершится, и призвал хотя бы хорошо задрапировать это место к тому времени, когда в центре Улан-Удэ начнутся уличные мероприятия в честь векового юбилея.Драпировать, полагаем, никто не собирается. Но вопрос, что там происходит и когда закончится, волнует не только депутата. Поговорим об этом.Госстройжилнадзор Бурятии получил извещение от застройщика (компания «Бест плюс») о том, что строительство полуподземного торгово-развлекательного комплекса на склоне ниже оперного театра в Улан-Удэ возобновляется. «Строительство торгового центра было приостановлено на зимний период», - отметили «Номер один» в надзорном ведомстве.Возведение в самом центре города очередного ТРЦ вызывало вопросы от возмущенных горожан. Так, звучали опасения, что объект, который возводится «Бест плюс», будет частично загораживать театр, так как имеет несоответствующие высотные отметки.«Это беспрецедентный случай для нашего города. Разрешение выдано на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но строительство, похоже, ведется с отклонением от проектной документации», - эта цитата мэра города Игоря Шутенкова, выражавшего свои сомнения, тогда тоже навела тревогу.По инициативе мэрии города Госстройжилнадзор начал проверку. Оказалось, что по объекту сложилась странная ситуация.- При проведении проверки Госстройжилнадзором отклонений от проектной документации не обнаружено, однако выявлено, что изменения высотных отметок внесены в проект, но не отражены в разрешении на строительство, - пояснили «Номер один» в ведомстве.Со своей стороны, в комитете по строительству мэрии Улан-Удэ также подтвердили несоответствие.- Выявлено, что строительство ведется с отклонением от проектной документации, получившей разрешение на строительство, в части превышения застройщиком высотных отметок, предусмотренных проектной документацией», - сообщил нашему изданию и. о. председателя комитета Максим Большаков.Он также указал, что до настоящего времени застройщиком откорректированная документация в комитет по строительству не представлена, изменения в разрешение на строительство не внесены.Взгляды республиканского ведомства и муниципального «строительного» органа на один и тот же предмет выглядят парадоксально. На республиканском уровне считают, что на стройке «отклонений от проектной документации не обнаружено». А на уровне города полагают, что стройка идет «с отклонением» от ранее разрешенного проекта.Видимо, разгадка парадокса заключается в следующем. Госстройжилнадзор имеет в виду проектную документацию в ее сегодняшней версии, а муниципалы ведут речь не о сегодняшней, а о той, на которую когда-то было выдано разрешение на строительство. Но несоответствие между параметрами ТРЦ, планируемыми к реальному воплощению на стройплощадке, и изначальными, получившими разрешение, признают обе стороны. Создавшуюся проблему необходимо урегулировать. Но каким способом это сделать?Максим Большаков упоминает о превышении застройщиком разрешенных высотных отметок. Значит, один из способов урегулирования - вернуть высотные параметры возводимого ТРЦ на ранее разрешенный уровень.Но есть противоположный способ урегулировать несоответствие - изменить разрешение на строительство (то есть, грубо говоря, «подогнать» его содержание под имеющиеся, «превышающие» высотные отметки - как бы «легализовать» их, если можно так выразиться).По какому пути будет развиваться ситуация, сказать сложно. Гражданам, обеспокоенным высотными параметрами очередного торгово-развлекательного объекта, конечно, ближе первый вариант. Мол, с чего вдруг параметры решили превысить, давайте лучше придерживаться ранее установленных - ведь речь идет об окрестностях памятника архитектуры, который является украшением улан-удэнского центра.Но застройщик, подозреваем, хотел бы придерживаться «превышающих» параметров. Вот и посмотрим, какая точка зрения возьмет верх в «городе для людей».Полагаем, вскоре откорректированная документация по ТРЦ все же поступит чиновникам городского комитета по строительству. Перед мэрией встанет вопрос корректировки существующего разрешения на строительство ТРЦ. Какой ответ дадут чиновники на данный вопрос, это и станет моментом истины. Ну а люди будут делать выводы...Срок действия разрешения на строительство объекта заканчивается 31 декабря 2023 года. Однако Градостроительный кодекс РФ предусматривает право застройщика, в случае отставания от планируемого срока ввода объекта в эксплуатацию, на продление срока действия.При подготовке материала к публикации «Номер один» обратился за комментариями ко всем вовлеченным сторонам: Госстройжилнадзору, комитету по строительству, компании «Бест плюс». Ответили все, кроме «Бест плюс».Хотя мы спросили его директора Вячеслава Байминова, по какой причине откорректированная проектная документация не представлена в указанный комитет мэрии, когда компания планирует ее представить, каков процент готовности ТРЦ на сей момент, размер инвестиций, кто будет собственником. Были заданы и другие вопросы, которые интересуют, наверное, очень многих улан-удэнцев.Причина отсутствия ответа компании непонятна. Возможно, причина уважительная и руководитель «Бест плюс» находится в командировке или в отпуске в диковинной далекой стране. Но строительство ТРЦ еще будет идти достаточно долго, поэтому операция «Ждун» продолжается.К слову, под стройку муниципалитетом отведен земельный участок площадью 4670 кв. м.Стройка, как известно, развернулась ниже оперного. Там имеется склон. Есть опасения, что из-за строительства нового объекта склону может грозить сползание вниз, в результате чего часть уникального театрального комплекса как бы не оказалась со временем чуть ли не над обрывом.В муниципальном комитете по строительству не стали заверять наше издание, что склону не грозит сползание. Там вообще предпочли не высказывать никакого мнения на сей счет.В Госстройжилнадзоре заявили, что «ведомство проводит проверки объектов капитального строительства на соответствие проектной документации. До того момента, как начинается строительство, проект проходит ряд экспертиз. Если проект прошел экспертизу, оснований усомниться в проектных решениях у специалистов Госстройжилнадзора нет и не может быть. Это не входит в компетенцию надзорного органа».Нашему изданию сообщили, что «Госстройжилнадзор не имеет полномочий опровергать или подтверждать сведения, которые не имеют под собой оснований». Об опасениях возможного сползания склона ниже театра в республиканском ведомстве указали: «ответственность за свои слова должен нести тот, кто высказывает подобные предположения».Фото: «Номер один»