На Минфин Бурятии сбросят юридическую бомбу

Доведенные до отчаяния бурятские дети-сироты превращаются во все более активную часть общества. При этом они не требуют ничего безумного или наглого. Просто хотят, чтобы Бурятия предоставила им полагающееся по закону жилье. Когда в конце «жилищного тоннеля» сироты уже не видят никакого света, они решительно «вырывают» у министерства финансов республики деньги за нерасторопность чиновников.Правовая подкованность сирот Бурятии быстро растет. Казалось бы, совсем недавно сироты, ожидавшие жилье, редко подавали в суд по этому вопросу. А сегодня подобным уже никого не удивишь. Подать в суд и получить решение в свою пользу стало очень популярной практикой. К сожалению, жизнь показала, что наличие положительного вердикта Фемиды не всегда гарантирует быстрое получение заветного жилья. Даже с решением суда его можно продолжать ждать, ждать и ждать.Сейчас сложно сказать, кто из бурятских сирот первым подал иск к республиканским властям и потребовал выплатить денежную компенсацию за затянувшееся ожидание. Но факт налицо. Сироты нашли способ «наказать» власти за непредоставление жилья. И, на наш взгляд, молва об этом широко прокатилась среди сирот. Процесс набирает популярность. Иски идут один за другим.Фактически мы видим, как неудовлетворительное положение с сиротским жильем, недостаточное финансирование данной статьи расходов порождает новые расходы бюджета. Которых могло не быть.Суммы компенсаций, присуждаемых судами, не такие большие. Фемида «урезает» первоначальные требования истцов. Но все равно полученные деньги совсем не лишние в «сиротских» бюджетах.К примеру, сирота Татьяна Тополева (имя изменено. – Прим. ред.) отсудила компенсацию в 38 тыс. рублей. Зимой 2020 года она выиграла процесс против Министерства социальной защиты населения Бурятии в Железнодорожном райсуде г. Улан-Удэ. Весной того же года после апелляционного рассмотрения «выигрышное» решение суда вступило в законную силу.На чиновников возложена «обязанность предоставить ей благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма по норме предоставления жилого помещения в г. Улан-Удэ».Было даже возбуждено исполнительное производство. Увы, время шло, а квартиру Татьяна так и не получила. Решив, что чиновники нарушили ее право на исполнение судебного акта в разумный срок, девушка подала иск о взыскании с Республики Бурятия (в лице минфина) компенсации и отсудила 38 тыс. рублей.Это произошло в сентябре 2021 года, то есть спустя более чем год после вступления «квартирного» вердикта в силу. Сирота все это время ждала жилье. Может быть, спросят читатели, после этого девушка быстро получила заветную квартиру... Нет, не получила. Ни быстро, ни медленно. Никак.Прошло еще более года ожидания жилья. Возмущенная сирота решила вновь наказать чиновников. Татьяна Тополева опять подала аналогичный иск о взыскании компенсации за неисполнение судебного акта в разумный срок – потребовала 50 тыс. рублей. Недавно иск был рассмотрен и удовлетворен. За очередной год ожидания ей присудили 38 тыс. рублей.Знакомые всем оправдания чиновников, что специализированный жилищный фонд долго формируется, что не хватает финансирования, отклонены судом. «Указанные вопросы носят организационный характер и <…> не могут рассматриваться в качестве основания, оправдывающего нарушение разумных сроков исполнения судебного акта», - указали им.Вины в неисполнении «квартирного» решения со стороны приставов, самой Татьяны или еще кого-нибудь не найдено. Суммы компенсаций у сирот разные. Кто-то получает 38 тыс. рублей, кто-то 18 тысяч, 24 тысячи, 26 тыс. рублей и т. д.Возможно, кому-то в Минфине Бурятии перечисленные суммы покажутся не такими большими. Дескать, такое можно выплачивать без проблем. Интересно, что в ведомстве скажут о других суммах, которые бесквартирные дети-сироты готовятся вчинить республике. И вчинить, на наш взгляд, обоснованно. Где живут сироты, которым государство не предоставило полагающееся жилье? Часть из них снимают его, отдавая хозяевам недвижимости арендную плату.В настоящее время в Бурятии уже собралась большая группа сирот, которые твердо намерены взыскать заплаченные за аренду деньги с республиканского бюджета.- Сироты имеют право требовать возмещения убытков. Расходы, связанные с арендой, наймом другого жилого помещения до предоставления того, которое полагается по закону, являются убытками. Они подлежат возмещению из средств бюджета, - излагает позицию сирот улан-удэнский юрист Владимир Дашиев, знакомый постоянным читателям «Номер один». При этом он ссылается на одну из статей Гражданского кодекса России.Причем убытки, уверен юрист, возникли из-за нерасторопности органов госвласти. Он подчеркивает, что каждый судебный акт, которым органы исполнительной власти Бурятии понуждают предоставить сироте жилое помещение, устанавливает факт нарушения исполнения органами обязанностей, возложенных на них законом. По мнению Владимира Дашиева, эта ситуация называется «незаконное бездействие», ибо при нормальном ходе дел не должно доходить до того, что сирота вынужден требовать жилье через суд.Но, конечно, сироты должны иметь доказательства того, что они действительно арендовали жилье, несли расходы в виде арендной платы.- В настоящее время дети-сироты, недовольные положением с обеспечением их жильем, активно объединяются. Те, кто до предоставления им положенного жилого помещения от правительства республики несут расходы на аренду другого жилья, готовятся к суду. Будет подан коллективный иск о возмещении этих «арендных» убытков. Мы провели переговоры, я возьмусь представлять интересы граждан в суде, - сообщил юрист.Точное количество сирот, кто подпишет иск, сейчас не известно, но предварительно интерес взыскать арендные деньги с республики выразило более 50 человек. Средства, которые каждый платит за аренду, - примерно от 20 тыс. рублей в месяц. Сумма требования у каждого своя и зависит от времени, в течение которого сирота арендует жилье.Как пояснил нашему изданию Владимир Дашиев, минсоцзащиты республики выделяет этой категории сирот компенсацию в размере 6 тыс. рублей.- Но данная сумма является недостаточной. Это только частичное возмещение убытков. В аренде же находится очень много сирот, - подчеркнул правозащитник.Юрист намерен в ближайшие дни вплотную начать работать с собранными документами и составить исковое заявление. Процесс на данную тему может стать весьма уникальным для Бурятии. Возможно, даже окажется прецедентом.Есть вариант попытаться добиться возмещения арендных средств, обратившись в соответствующие министерства с заявлением о возмещении в добровольном порядке. То есть постараться обойтись без суда. Наш собеседник скептически смотрит на возможную эффективность данного варианта, но, скорее всего, такую попытку все же предпримут.- На досудебные переговоры может уйти месяц. Теоретически у министерств есть правовая основа, чтобы заключить соглашение о возмещении убытков, согласиться с их размером. Но фактически, я думаю, минсоцзащиты и минфин не пойдут на добровольное возмещение. Для органов власти, если их обяжут выплачивать судебным решением, это намного проще, чем в добровольном порядке подписывать соглашение, - считает Владимир Дашиев.Юрист надеется, что противостояние по поводу арендных денег завершится в пользу сирот-истцов. В таком случае это может стать для властей Бурятии дополнительным стимулом для ускорения решения проблем с обеспечением государственных обязательств по предоставлению сиротам жилья.- Если сироты-арендаторы каждый раз будут подавать такие иски, то это какой бюджет надо будет выделять для выплаты возмещений. А ведь это, считаю, причинение убытков бюджету Республики Бурятия, за что кто-то из должностных лиц понесет потом установленную законом ответственность. И не просто выговор, - полагает Владимир Дашиев.Фото: «Номер один»