Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы

От администрации города и от себя лично поздравляю вас с 78-й Годовщиной Великой Победы!9 мая для всех нас – священный, всенародный праздник! Наши отцы, деды, прадеды защитили Родину, проявили подлинный героизм, мужество и самоотверженность.Дорогие ветераны, труженики тыла, мы бесконечно благодарны вам за Победу, за жизнь, за мирное небо. Огромное счастье, что сегодня мы можем лично сказать вам спасибо. Мы всегда будем гордиться вами и равняться на вас.Неоценим и трудовой подвиг улан-удэнцев в военные годы. Не щадя себя, на фабриках и заводах трудились жители нашего города. На фронт были отправлены сотни самолетов и бронепоездов, боеприпасы, переданы тонны продовольствия. Улан-Удэ был центром военных эвакогоспиталей, наши врачи вылечили тысячи солдат, многие из которых вернулись в строй. И это - основание для присвоения нашей столице почетного звания «Города трудовой доблести».Память о всех, кто сражался на фронтах, ковал победу в тылу, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет разные поколения. Сегодня это единение дает нам силы снова противостоять нацизму. Наши ребята на передовой в эти минуты героически защищают настоящее и будущее страны. И наша поддержка поможет им добиться Победы и вернуться быстрее домой.Сегодня мы обязаны сделать все, чтобы сберечь нашу великую страну, приумножить ее славу и силу, чтобы наши дети и внуки также гордились нами, как мы гордимся нашими отцами и дедами.Желаю мира, здоровья, благополучия, душевного тепла, заботы близких и друзей!С праздником! С Днем Великой Победы!Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков