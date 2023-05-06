Общество 06.05.2023 в 11:13
Российские фигуристы выступают в Монголии
Показательные выступления вызвали огромный интерес - все билеты распроданы
Текст: Номер один
В Улан-Баторе 6-7 мая в ледовом дворце Steppe Arena пройдет шоу с участием знаменитых российских фигуристов. В нем примут участие такие знаменитые российские спортсмены, как Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Шоу состоится по инициативе Государственного комитета по физической культуре и спорту Монголии. Российские фигуристы прибыли в Улан-Батор 4 мая и 5 мая провели мастер-класс для монгольских спортсменов и новичков, а также пресс-конференцию для монгольских СМИ, сообщает МОНЦАМЭ.
«Нам очень приятно, что приезд наших спортсменов вызывает такой интерес в Монголии. С нетерпением ждем завтрашний день, чтобы ребята показали свои программы. Впервые произошёл такой контакт с монгольской стороной. В дальнейшем надеемся развивать наши контакты, придумывать новые совместные проекты для того, чтобы монгольские спортсмены и начинающие ребята могли расти и развиваться. Также хочу поблагодарить принимающую сторону за теплый прием», - сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.
«От имени Федерации фигурного катания на коньках России и от себя лично хочу поблагодарить правительство Монголии, Министерство спорта, Государственный комитет по физической культуре и спорту за тот вклад, чтобы это мероприятие состоялось. Конечно же, я потрясен тем интересом, которые вызывают наши показательные выступления. Знаю, что все билеты распроданы. Огромное количество зрителей хочет увидеть предстоящее шоу.
Вокруг меня сидят только олимпийские чемпионы. И мне очень приятно, что фигуристы такого уровня приехали в Монголию. Они покажут вам свои лучшие номера», - отметил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Ледовый дворец Steppe Arena не перестает радовать любителей зимнего спорта Монголии. В январе в ледовой арене уже успели побывать японские фигуристы. Затем в нем прошли Чемпионат Азии и Океании по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет и Чемпионат мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе.
Фото: montsame.mn
Шоу состоится по инициативе Государственного комитета по физической культуре и спорту Монголии. Российские фигуристы прибыли в Улан-Батор 4 мая и 5 мая провели мастер-класс для монгольских спортсменов и новичков, а также пресс-конференцию для монгольских СМИ, сообщает МОНЦАМЭ.
«Нам очень приятно, что приезд наших спортсменов вызывает такой интерес в Монголии. С нетерпением ждем завтрашний день, чтобы ребята показали свои программы. Впервые произошёл такой контакт с монгольской стороной. В дальнейшем надеемся развивать наши контакты, придумывать новые совместные проекты для того, чтобы монгольские спортсмены и начинающие ребята могли расти и развиваться. Также хочу поблагодарить принимающую сторону за теплый прием», - сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.
«От имени Федерации фигурного катания на коньках России и от себя лично хочу поблагодарить правительство Монголии, Министерство спорта, Государственный комитет по физической культуре и спорту за тот вклад, чтобы это мероприятие состоялось. Конечно же, я потрясен тем интересом, которые вызывают наши показательные выступления. Знаю, что все билеты распроданы. Огромное количество зрителей хочет увидеть предстоящее шоу.
Вокруг меня сидят только олимпийские чемпионы. И мне очень приятно, что фигуристы такого уровня приехали в Монголию. Они покажут вам свои лучшие номера», - отметил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Ледовый дворец Steppe Arena не перестает радовать любителей зимнего спорта Монголии. В январе в ледовой арене уже успели побывать японские фигуристы. Затем в нем прошли Чемпионат Азии и Океании по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет и Чемпионат мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе.
Фото: montsame.mn