В Восточной Сибири с начала года с поездок по Транссибу снято более 700 пассажиров

Всего за четыре месяца этого года 711 пассажирам, следовавшим в поездах по Восточно-Сибирской железной дороге, было отказано в проезде, в связи с нарушением ими общественного порядка и общественной безопасности в подвижном составе, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспортеЗа совершение правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность» составлено более одной тысячи протоколов.Наиболее частыми в поездах являются правонарушения, предусмотренные статьями 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», 20.20 «Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах».Помимо перечисленных, пассажиры систематически нарушают установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за что несут административную ответственность. За период с января по апрель более ста граждан, куривших в тамбурах вагонов, привлечены к ответственности по статье 6.24 КоАП РФ. Нарушителям назначены наказания в виде административных штрафов до 1,5 тыс рублей.Фото: company.rzd.ru