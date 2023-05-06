Общество 06.05.2023 в 13:19

В Восточной Сибири с начала года с поездок по Транссибу снято более 700 пассажиров

Эти путешественники хулиганили,  пьянствовали и курили, нарушая общественный порядок
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Текст: Номер один
В Восточной Сибири с начала года с поездок по Транссибу снято более 700 пассажиров
Всего за четыре месяца этого года  711 пассажирам, следовавшим в поездах по Восточно-Сибирской железной дороге, было отказано в проезде, в связи с нарушением ими общественного порядка и общественной безопасности в подвижном составе, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

За совершение правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность» составлено более одной тысячи протоколов.

Наиболее частыми в поездах являются  правонарушения, предусмотренные статьями 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», 20.20 «Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах».  

Помимо перечисленных, пассажиры систематически нарушают установленный федеральным законом запрет курения табака  на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за что несут административную ответственность.  За период с января по апрель более ста граждан, куривших в тамбурах вагонов, привлечены к ответственности по статье 6.24 КоАП РФ. Нарушителям назначены наказания в виде административных штрафов до 1,5 тыс рублей.

Фото: company.rzd.ru
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