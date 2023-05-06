Общество 06.05.2023 в 13:31

В Бурятии прокуратура помогла пенсионеру получить статус «Труженик тыла»

Подростком он работал в колхозе «имени Сталина», но документы об этом не сохранились
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии прокуратура помогла пенсионеру получить статус «Труженик тыла»
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жителя улуса Кусоты Мухоршибирского района по вопросу получения статуса «Труженик тыла».

«Пенсионер в годы Великой Отечественной войны трудился в колхозе «имени Сталина» Мухоршибирского района. Вместе с другими детьми заявитель работал пастухом, участвовал в выращивании зерновых культур, сенокосе. Архивные данные о его работе в колхозе не сохранились. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском об установлении факта трудовой деятельности гражданина во время Великой Отечественной войны», - рассказали в прокуратуре.

Мухоршибирский райсуд требование прокурора удовлетворил, решение вступило в законную силу.

«В настоящее время заявителю присвоен статус «Труженик тыла» и выдано удостоверение, что позволит ему получить предусмотренные действующим законодательством меры социальной поддержки», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»

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