Общество 06.05.2023 в 13:31
В Бурятии прокуратура помогла пенсионеру получить статус «Труженик тыла»
Подростком он работал в колхозе «имени Сталина», но документы об этом не сохранились
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жителя улуса Кусоты Мухоршибирского района по вопросу получения статуса «Труженик тыла».
«Пенсионер в годы Великой Отечественной войны трудился в колхозе «имени Сталина» Мухоршибирского района. Вместе с другими детьми заявитель работал пастухом, участвовал в выращивании зерновых культур, сенокосе. Архивные данные о его работе в колхозе не сохранились. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском об установлении факта трудовой деятельности гражданина во время Великой Отечественной войны», - рассказали в прокуратуре.
Мухоршибирский райсуд требование прокурора удовлетворил, решение вступило в законную силу.
«В настоящее время заявителю присвоен статус «Труженик тыла» и выдано удостоверение, что позволит ему получить предусмотренные действующим законодательством меры социальной поддержки», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
«Пенсионер в годы Великой Отечественной войны трудился в колхозе «имени Сталина» Мухоршибирского района. Вместе с другими детьми заявитель работал пастухом, участвовал в выращивании зерновых культур, сенокосе. Архивные данные о его работе в колхозе не сохранились. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском об установлении факта трудовой деятельности гражданина во время Великой Отечественной войны», - рассказали в прокуратуре.
Мухоршибирский райсуд требование прокурора удовлетворил, решение вступило в законную силу.
«В настоящее время заявителю присвоен статус «Труженик тыла» и выдано удостоверение, что позволит ему получить предусмотренные действующим законодательством меры социальной поддержки», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»