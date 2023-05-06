Общество 06.05.2023 в 15:39

В Улан-Удэ встретили «Поезд Победы»

На перроне вокзала в честь ветеранов прошел митинг и концерт
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ встретили «Поезд Победы»
6 мая на железнодорожный вокзал Улан-Удэ прибыл «Поезд Победы». Главными пассажирами тематического поезда стали ветераны-железнодорожники, участники боевых действий, дети войны, труженики тыла, а также волонтеры, школьники и учащиеся ссузов.

Локомотив, стилизованный под «Поезд Победы», который возвращал бойцов Великой Отечественной войны в родные села и города, доставили в Бурятию из Слюдянки специально для проведения рейса от станции «Заудинский» до станции «Улан-Удэ».

На перроне вокзала в честь ветеранов прошел митинг и праздничный концерт. Прибывших в торжественной обстановке встретил глава Бурятии Алексей Цыденов.  

- Если мы знаем свою историю, чтим наших ветеранов, предков, чтим наши традиции - тогда мы имеем будущее. Тогда мы сильная и единая страна. Главное - мы должны быть вместе и должны быть стойкие. А нам есть, на кого равняться - на наших ветеранов, на наших тружеников тыла, на всех тех, кто своим трудом, своей отвагой и честью освободил нашу страну и позволил нам сегодня здесь жить, быть и существовать. И так будет всегда, - обратился к присутствующим глава республики.



Видео: пресс-служба правительства Бурятии
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