Волонтеры Еравны присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская лента»

На кануне празднования 78-летия Великой Победы студенты аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова раздали георгиевские ленточки жителям Еравны в рамках всероссийской акции.

Георгиевская ленточка продолжает оставаться символом памяти о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины. Цвета ленточки - оранжевый и черный - соответствует лентам на колодках ордена Славы и медали «За победу над Германией».

Напомним, георгиевскую ленту необходимо носить правильно. Размещайте ленточку на груди, в районе сердца. По форме ее можно закрепить стандартной петелькой концами вниз. Ношение ленты на руках, ниже пояса, на сумках, головных уборах, пакетах, обуви, автомобилях и в любом ином неподобающем виде запрещено.





Фото: Номер один