Жители Улан-Удэ возмущены действиями энергетиков

«Такого никогда не было, чтобы на два с лишним месяца нам горячую воду отключали. Максимум что было - по графику отключали воду на две недели», - рассказала пенсионерка Мария Ивановна.

«Похоже, мы возвращаемся в каменный век. Горожане будут вынуждены принимать холодные души или нагревать воду в кастрюльках, что приведёт к неудобству и дискомфорту. В результате отсутствия горячей воды ухудшится комфортность жизни, повысится риск заболеваний и снизится качество жизни жителей города. Также значительно возрастут траты горожан на электроэнергию», - говорит улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов.

Жители Улан-Удэ готовятся к новым страданиям из-за слишком долгого отключения горячей воды, которые затеяли ремонтники, действующие по заказу ОАО "ТГК-14". Которая, напомним, эксплуатирует тепловые коммуникации в столице Бурятии. Прежде всего от действий ремонтников пострадают жители центрального Советского района города.Напомним, что как сообщила пресс-служба ТГК-14, "в рамках проекта в поселке Стеклозавод реконструируют более 5 км тепловой магистрали, а от ТЭЦ-1 к поселку построят 11 километров нового трубопровода. Также в списке возводимых объектов - новая повысительная насосная станция". В связи с этим энергетики решили отключить тепломагистрали в Советском районе Улан-Удэ на 2 месяца и 10 дней, мотивируя это "техническими причинами".Однако отсутствие горячей воды с 10 мая по 20 июля - эти немыслимые ранее сроки отключения горячей воды в центре города поразили даже бывалых улан-удэнцев.Пенсионерка живет в благоустроенной квартире, однако лишаться благ цивилизации на столь долгий срок не хочет.По его словам, "в СМИ и социальных сетях города растет крайнее недовольство действиями энергетиков, улан-удэнцы возмущены столь немыслимо долгими сроками отключения горячей воды, которые безусловно необходимо сократить до разумных пределов".