Общество 07.05.2023 в 10:30

Жители Улан-Удэ возмущены действиями энергетиков

Горожан оставят без горячей воды почти на два с половиной месяца
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Улан-Удэ возмущены действиями энергетиков
Жители Улан-Удэ готовятся к новым страданиям из-за слишком долгого отключения горячей воды, которые затеяли ремонтники, действующие по заказу ОАО "ТГК-14". Которая, напомним, эксплуатирует тепловые коммуникации в столице Бурятии. Прежде всего от действий ремонтников пострадают жители центрального Советского района города.

Напомним, что как сообщила пресс-служба ТГК-14, "в рамках проекта в поселке Стеклозавод реконструируют более 5 км тепловой магистрали, а от ТЭЦ-1 к поселку построят 11 километров нового трубопровода. Также в списке возводимых объектов - новая повысительная насосная станция". В связи с этим энергетики решили отключить тепломагистрали в Советском районе Улан-Удэ на 2 месяца и 10 дней, мотивируя это "техническими причинами".

Однако отсутствие горячей воды с 10 мая по 20 июля - эти немыслимые ранее сроки отключения горячей воды в центре города поразили даже бывалых улан-удэнцев.

«Такого никогда не было, чтобы на два с лишним месяца нам горячую воду отключали. Максимум что было - по графику отключали воду на две недели»,

- рассказала пенсионерка Мария Ивановна.
Пенсионерка живет в благоустроенной квартире, однако лишаться благ цивилизации на столь долгий срок не хочет.

«Похоже, мы возвращаемся в каменный век. Горожане будут вынуждены принимать холодные души или нагревать воду в кастрюльках, что приведёт к неудобству и дискомфорту. В результате отсутствия горячей воды ухудшится комфортность жизни, повысится риск заболеваний и снизится качество жизни жителей города. Также значительно возрастут траты горожан на электроэнергию»,

- говорит улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов.
По его словам, "в СМИ и социальных сетях города растет крайнее недовольство действиями энергетиков, улан-удэнцы возмущены столь немыслимо долгими сроками отключения горячей воды, которые безусловно необходимо сократить до разумных пределов".


Фото: Номер один

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