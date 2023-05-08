В Бурятии запретили крупные фейерверки на День Победы

Руководителям крупных предприятий, запланировавшим пиротехнические шоу и фейерверки на День Победы, правительством республики настоятельно рекомендовано воздержаться от проведения громких праздничных мероприятий.



Как стало известно "Номер один", на 9 мая отменены крупные фейерверки, запланированные Улан-Удэнским авиационным заводом, торговой группой "Титан" и рядом других крупных предприятий, руководители которых ранее сообщили о намерении организовать праздник горожанам. В том числе в связи с недавней отменой крупного городского фейерверка, традиционно проводившегося возле Сквера Победы на ул. Балтахинова.

«Запрет был прописан в недавнем правительственном постановлении о введении особого противопожарного режима», - сообщил «Номер один» заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской.



Тем не менее, непосредственную связь запрета именно с 9 мая зампред правительства отрицает.

«Отдельного запрета на проведение крупных пиротехнических шоу по 9 мая нет, так в постановлении, в п. 2 четко прописано: "Запретить использование огня, в том числе при проведении увеселительных и праздничных мероприятий"», - сообщил чиновник.



Между тем ограничительные меры прежде всего касаются юридических лиц и крупных общественных мероприятий.

Населению отпраздновать День Победы запуском петард, хлопушек, фейерверков и дымов официально никто не запрещает. Тем более, что торговля пиротехнической продукцией накануне Дня Победы в Улан-Удэ ни на один день не прекращалась.

Именно поэтому, как уверяет Петр Мордовской, в связи с обращениями по организации крупных пиротехнических мероприятий, в том числе со стороны улан-удэнского авиационного завода, правительство не разрешило их проведение.

Тем не менее, представители пиротехнической индустрии Бурятии, учитывая обеспокоенность чиновников правительства, напоминают, что в связи с последними событиями необходимо еще более тщательно соблюдать правила использования пиротехники.

Жителям рекомендуют: прежде всего можно запускать фейерверки лишь в специально оборудованных и предназначенных для запуска пиротехники площадках. Убедитесь в том, что рядом нет деревьев, линий электропередач, не запускайте фейерверки в непосредственной близости жилых зданий, особенно построек с ветхими крышами, а также открытыми чердаками. Также пиротехнику запрещается использовать возле объектов культурного наследия, на спортплощадках и стадионах.