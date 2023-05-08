Общество 08.05.2023 в 22:01

В Бурятии запретили крупные фейерверки на День Победы

Ограничения объяснили "пожароопасным периодом"
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Текст: Номер один
В Бурятии запретили крупные фейерверки на День Победы

Руководителям крупных предприятий, запланировавшим пиротехнические шоу и фейерверки на День Победы, правительством республики настоятельно рекомендовано воздержаться от проведения громких праздничных мероприятий.  

Как стало известно "Номер один", на 9 мая отменены крупные фейерверки, запланированные Улан-Удэнским авиационным заводом, торговой группой "Титан" и рядом других крупных предприятий, руководители которых ранее сообщили о намерении организовать праздник горожанам. В том числе в связи с недавней отменой крупного городского фейерверка, традиционно проводившегося возле Сквера Победы на ул. Балтахинова.

«Запрет был прописан в недавнем правительственном постановлении о введении особого противопожарного режима»,

- сообщил «Номер один» заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской.
Тем не менее, непосредственную связь запрета именно с 9 мая зампред правительства отрицает.

«Отдельного запрета на проведение крупных пиротехнических шоу по 9 мая нет,  так в постановлении, в п. 2 четко прописано: "Запретить использование огня, в том числе при проведении увеселительных и праздничных мероприятий"»,

 - сообщил чиновник.
 Именно поэтому, как уверяет Петр Мордовской,  в связи с обращениями по организации крупных пиротехнических мероприятий, в том числе со стороны улан-удэнского авиационного завода, правительство не разрешило их проведение. Между тем ограничительные меры прежде всего касаются юридических лиц и крупных общественных мероприятий. Населению отпраздновать День Победы запуском петард, хлопушек, фейерверков и дымов официально никто не запрещает.  Тем более, что торговля пиротехнической продукцией накануне Дня Победы в Улан-Удэ ни на один день не прекращалась.

Тем не менее, представители пиротехнической индустрии Бурятии, учитывая обеспокоенность чиновников правительства, напоминают, что в связи с последними событиями необходимо еще более тщательно соблюдать правила использования пиротехники.

Жителям рекомендуют: прежде всего можно запускать фейерверки лишь в специально оборудованных и предназначенных для запуска пиротехники площадках. Убедитесь в том, что рядом нет деревьев, линий электропередач, не запускайте фейерверки в непосредственной близости жилых зданий, особенно построек с ветхими крышами, а также открытыми чердаками. Также пиротехнику запрещается использовать возле объектов культурного наследия, на спортплощадках и стадионах.


Фото: Номер один
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9 мая фейерверк

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