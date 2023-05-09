Общество 09.05.2023 в 10:00

В Улан-Удэ женщины сталкивались с негативом от начальства, когда уходили в декрет

Работодатели 4 из 10 женщин реагировали на эту новость положительно
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ женщины сталкивались с негативом от начальства, когда уходили в декрет

Каждая вторая улан-удэнка предупреждает руководителя о предстоящем уходе в декрет еще в первом триместре беременности. Результатами опроса поделился сервис по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие женщины, имеющие детей.

Так, о предстоящем пополнении в семье каждая вторая беременная женщина (50%) в Улан-Удэ сообщает своему работодателю еще в первом триместре. Во втором триместре делятся радостной новостью 14%, и лишь 6% хранят секрет до 7-го месяца. О том, что руководитель искренне порадовался за них, рассказали 43% опрошенных. Еще 21% сообщили, что работодатель отреагировал нейтрально. 9% столкнулись с негативной реакцией.

Коллеги по работе воспринимают новости о скором пополнении в семье еще более позитивно: по словам 6 из 10 женщин (60%), сослуживцы, узнав о беременности, поддерживали и подбадривали их. Каждая пятая (22%) сообщила, что коллеги отреагировали нейтрально, и лишь 6% почувствовали негатив. Время проведения: 25 апреля — 4 мая 2022 года


Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
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