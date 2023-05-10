В Бурятии санкции ударили по «Лексусам»

Официальные приложения для автомобилей марок Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault в России работают с ограничениями — их функционал существенно снижен, сообщили «Известиям» представители отрасли. Владельцы новых машин не могут запустить с помощью приложения двигатель, посмотреть остаток топлива в баке, а также сталкиваются с более серьезными запретами, например, на обновление программ, контролирующих работу мотора, ABS и тормозной системы.- Ограничение работы приложений автопроизводителей может означать, что владельцы автомобилей не смогут использовать функциональность приложений, таких как сервисное обслуживание, мониторинг состояния автомобиля и т. д. Это может привести к потере возможности контролировать состояние автомобиля и своевременно обнаруживать проблемы, что повлечет за собой дополнительные расходы на ремонт и обслуживание автомобиля, - говорит Александр Степанов, «сервисмен» одной из улан-удэнских сервисных станций, обслуживающих иномарки.В Бурятии, по сведениям «Номер один», пострадали владельцы дорогих корейских, японских и европейских автомобилей, установившие приложения при покупке машин в автосалонах.- Когда я в 2022 году покупал Lexus, то мне предложили поставить в него приложение, функционал которого позволяет отслеживать местоположение машины, контролировать ее техническое состояние, запускать и прогревать машину в удаленном режиме, - рассказывает улан-удэнец Владимир. - Однако машину я брал в несколько стесненных обстоятельствах и 60 тыс. рублей для меня были нелишними. Да, тогда я уже понимал, что санкции будут ужесточаться и эти приложения отключат при первой же возможности.Владимир говорит, что он пользуется штатной сигнализацией, она по-прежнему работает. Однако на европейских моделях, как жалуются автовладельцы на форумах, возникают проблемы с открытием и закрытием дверей у машин.В Улан-Удэ с начала этого года владельцы новых иномарок стали устанавливать новые сигнализации, однако последние не предусмотрены заводом-изготовителем и такие машины слетают с гарантии. К тому же вмешательство и переделка системы в электрике в новых автомобилях несет риски ошибок в работе автомобиля.- Новые западные и японские автомобили очень уязвимы для вмешательства извне, поэтому пока более перспективны китайские автомобили, имеющие сопоставимый или даже превосходящий функционал. Пока Китай является относительно дружественной страной, которая не собирается отключать в России электронные системы управления автомобилями, - говорит улан-удэнский экономист Николай Тетерин.А в том, что усиление санкционного давления на Россию продолжится, мало кто сомневается.Так, Южная Корея ввела жесткие ограничения на экспорт автомобилей в Россию, которые вступили в действие с 28 апреля 2023 года. Пока эмбарго коснулось автомобилей стоимостью более 50 тыс. долларов и запчастей к ним. Однако в будущем не исключен и полный запрет на экспорт автомобилей южнокорейского производства в Россию, пишет портал Autonews.ru.Фото: pixabay.com