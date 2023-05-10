В Улан-Удэ росгвардейцы задержали наехавшего на ограждение школы водителя

В Улан-Удэ сегодня утром в Октябрьском районе автопатруль вневедомственной охраны задержал водителя с признаками алкогольного опьянения, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Следуя по маршруту патрулирования, росгвардейцы получили сообщение о наезде на ограждение общеобразовательной школы по ул. Геологическая. Водитель с места происшествия скрылся.В ходе отработки ближайших улиц этот автомобиль был обнаружен и заблокирован сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии на ул. Жердева. Водитель, с явными признаками алкогольного опьянения, 2002 года рождения, задержан и передан прибывшим инспекторам ДПС для принятия правового решения.Фото: Росгвардия