Общество 10.05.2023 в 11:55
Центр Улан-Удэ остался без электроэнергии
Причина – «для проведения работ», местами они могут продлиться до 17:00
Текст: Номер один
В Улан-Удэ энергетики объявили об отключении электроэнергии улицах Ленина, Ербанова, Некрасова до 17:00. Для проведения работ на линии отключение электроэнергии произошло также на улицах Советская, Корабельная, Свободы, Шмидта, Каландаришвили до 12:00.
Фактически без энергоснабжения почти весь деловой центр столицы Бурятии.
Фото: pixabay.com
Фактически без энергоснабжения почти весь деловой центр столицы Бурятии.
Фото: pixabay.com