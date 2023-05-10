Общество 10.05.2023 в 11:55

Центр Улан-Удэ остался без электроэнергии

Причина – «для проведения работ», местами они могут продлиться до 17:00  

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Текст: Номер один
Центр Улан-Удэ остался без электроэнергии
В Улан-Удэ энергетики объявили об отключении электроэнергии улицах Ленина, Ербанова, Некрасова до 17:00. Для проведения работ на линии отключение электроэнергии произошло также на улицах Советская, Корабельная, Свободы, Шмидта, Каландаришвили до 12:00.

Фактически без энергоснабжения почти весь деловой центр столицы Бурятии.

Фото: pixabay.com
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электроэнергия отключение Улан-Удэ

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