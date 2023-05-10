Центр Улан-Удэ остался без электроэнергии

В Улан-Удэ энергетики объявили об отключении электроэнергии улицах Ленина, Ербанова, Некрасова до 17:00. Для проведения работ на линии отключение электроэнергии произошло также на улицах Советская, Корабельная, Свободы, Шмидта, Каландаришвили до 12:00.Фактически без энергоснабжения почти весь деловой центр столицы Бурятии.Фото: pixabay.com