Общество 10.05.2023 в 11:56

Улан-Удэ отключают от тепла

Отопительный сезон в столице Бурятии завершился
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Текст: Константин Воронов
Улан-Удэ отключают от тепла
Сегодня с утра в Улан-Удэ началось плановое отключение горячей воды и тепла.

«Отключение произошло после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха составляла более 8 градусов. Сразу после завершения отопительного сезона начнутся традиционные гидравлические испытания тепловых сетей и ремонт оборудования, продолжатся масштабные работы по реконструкции тепломагистрали №3 в Железнодорожном и Советском районах», - сообщили в мэрии города.

После плановых гидравлических испытаний горячая вода вернется в квартиры жителей Октябрьского, части Советского и Железнодорожного районов 14-15 мая.

Список адресов, попадающих под отключение на длительный срок в связи с реконструкцией тепломагистрали №3, можно посмотреть по ссылке.

Подача отопления будет продлена до 31 мая для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений: специализированного психоневрологического дома ребенка «Аистенок», Республиканского перинатального центра, Детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации, детского сада №143 «Золотая рыбка», детского сада №84 «Снеryрочка».

Фото: «Номер один»
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