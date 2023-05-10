«Старики-разбойники» выступили на корвете «Герой РФ Алдар Цыденжапов»

Ансамбль «Старики-разбойники» из Улан-Удэ провел концерт на корвете Тихоокеанского флота «Герой РФ Алдар Цыденжапов» в преддверие празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе ВВО.Знаменитый на всю Россию ансамбль из Бурятии, где самому младшему участнику больше 65 лет, впервые провел концерт на одном из кораблей Тихоокеанского флота.Коллектив из 10 артистов исполнил песни в вертолетном ангаре, где собрался экипаж корабля и земляки Героя России матроса Алдара Цыденжапова, в честь которого назван корвет.После выступления для артистов организовали экскурсию по кораблю, а также традиционное бурятское чаепитие с участием командира корвета.Фото: function.mil.ru