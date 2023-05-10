Общество 10.05.2023 в 13:28

«Старики-разбойники» выступили на корвете «Герой РФ Алдар Цыденжапов»

Моряки организовали экскурсию по кораблю для артистов и чаепитие с участием командира корвета
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«Старики-разбойники» выступили на корвете «Герой РФ Алдар Цыденжапов»
Ансамбль «Старики-разбойники» из Улан-Удэ провел концерт на корвете Тихоокеанского флота «Герой РФ Алдар Цыденжапов» в преддверие празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе ВВО.

Знаменитый на всю Россию ансамбль из Бурятии, где самому младшему участнику больше 65 лет, впервые провел концерт на одном из кораблей Тихоокеанского флота.

Коллектив из 10 артистов исполнил песни в вертолетном ангаре, где собрался экипаж корабля и земляки Героя России матроса Алдара Цыденжапова, в честь которого назван корвет.

После выступления для артистов организовали экскурсию по кораблю, а также традиционное бурятское чаепитие с участием командира корвета.

Фото: function.mil.ru
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