Общество 10.05.2023 в 14:35

В «Артеке» пройдет полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика»

Среди претендентов на победу - восьмиклассница Елизавета Белькова из Гурульбинской школы  
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В «Артеке» пройдет полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика»
В самом известном детском центре мира — «Артеке» — проходит смена финалистов конкурса юных чтецов «Живая классика». Сюда приехали более 255 подростков: по три победителя финальных соревнований крупнейшего в России конкурса по чтению вслух среди школьников из каждого региона страны, сообщили в пресс-службе конкурса.

С первых дней смены у ребят начались отборочные туры — каждый день жюри, состоящее из специалистов по актерскому мастерству, сценической речи и литературе, слушали выступления ребят, чтобы выбирать самых сильных чтецов в каждом соревновании. Восьмиклассница Елизавета Белькова из Гурульбинской школы (Иволгинский район) прошла отборочные туры с чтением отрывка из произведения Р. Белоглазовой «Ритка».

Из 255 участников отборочных турниров в полуфинал, который состоится 11 мая, вышли только 34. Они главные претенденты на звание лучших чтецов страны. Если до «Артека» ребята выступали на сценах своего региона — сначала на школьных, затем районных, городских, краевых или областных этапах и соревновались со своими земляками, то в «Артеке» отборочные туры — это уже особенный опыт межрегионального конкурса. Увидеть выступления ребят и поддержать их можно в ходе прямой трансляции

В полуфинале конкурса жюри выберет 15 финалистов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» — им предстоит выступить перед всеми отрядами и сменами «Артека» на большой сцене во время финального шоу «Живой классики» в лагере «Морской». Каждый год трансляцию финала конкурса смотрят онлайн и пересматривают не раз сотни тысяч зрителей — от родителей финалистов и их друзей до всех тех, кто увлекается литературой и исполнительскими искусствами.

В «Артеке» школьники не только отдыхают на море, но и занимаются с преподавателями театрального мастерства и сценической речи, филологами, журналистами, психологами, учатся блогингу, пластике и осваивают мастерство записи литературных подкастов.

Победителями сезона станут 5 человек. Они выступят в начале июня на фестивале «Красная площадь» в суперфинале конкурса вместе с победителями международного финала «Живой классики».

Участники смены и отборочных состязаний также получат призы от партнеров: книги от крупнейшего читательского ресурса «Литрес», крупнейшая российская онлайн-школа «Фоксфорд» дарит скидку на любые курсы, детское федеральное издание «Классный журнал» — промокод на подписку.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» — крупнейший в России проект по поддержке чтения. Впервые его провели в Санкт-Петербурге, сейчас в нем ежегодно участвует более 2,5 млн подростков в возрасте от 10 до 17 лет. За 13 лет проект стал социальным лифтом для миллионов детей со всей России. «Живая классика» помогает талантливым подросткам проявить себя, попасть в «Артек» и выступить на Красной площади перед зрителями и членами жюри — известными актерами, писателями, деятелями культуры. Конкурс юных чтецов «Живая классика» проводится при поддержке фонда Президентских грантов. Партнеры проекта — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, МДЦ «Артек» и компания «Гознак», театральный институт имени Бориса Щукина.

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Фото: youngreaders.ru

Теги
литература чтецы конкурс Артек

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